Зимовий Луцьк показали з висоти пташиного польоту: неймовірне відео





Ролик назвали лаконічно - "Зимовий Луцьк. Зима 2019. Winter Lutsk 2019".



У відео потрапили визначні місця Луцька. Серед них - Замок Любарта, Собор святих апостолів Петра і Павла, вулиці Богдана Хмельницього та Лесі Українки, а також залізнична станція "Луцьк".



Творці відеоролика не оминули увагою і одну з найцікавіших туристичних "фішок" міста - найдовший житловий будинок у світі, довжина якого 3 265 метрів



"Дивіться і насолоджуйтесь відео, а також не забудьте підписатись, поставити "лайк" та поділитись відео з друзями!" - закликали творці відеороботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда студії Nebo.Lutsk, яка займається аерозйомкою, оприлюднила відеоролик з неймовірними краєвидами зимового Луцька.Ролик назвали лаконічно - "Зимовий Луцьк. Зима 2019. Winter Lutsk 2019".У відео потрапили визначні місця Луцька. Серед них - Замок Любарта, Собор святих апостолів Петра і Павла, вулиці Богдана Хмельницього та Лесі Українки, а також залізнична станція "Луцьк".Творці відеоролика не оминули увагою і одну з найцікавіших туристичних "фішок" міста - найдовший житловий будинок у світі, довжина якого 3 265 метрів"Дивіться і насолоджуйтесь відео, а також не забудьте підписатись, поставити "лайк" та поділитись відео з друзями!" - закликали творці відеороботи.

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