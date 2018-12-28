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Зимовий Луцьк показали з висоти пташиного польоту: неймовірне відео

Зимовий Луцьк показали з висоти пташиного польоту: неймовірне відео
Команда студії Nebo.Lutsk, яка займається аерозйомкою, оприлюднила відеоролик з неймовірними краєвидами зимового Луцька.

Ролик назвали лаконічно - "Зимовий Луцьк. Зима 2019. Winter Lutsk 2019".

У відео потрапили визначні місця Луцька. Серед них - Замок Любарта, Собор святих апостолів Петра і Павла, вулиці Богдана Хмельницього та Лесі Українки, а також залізнична станція "Луцьк".

Творці відеоролика не оминули увагою і одну з найцікавіших туристичних "фішок" міста - найдовший житловий будинок у світі, довжина якого 3 265 метрів

"Дивіться і насолоджуйтесь відео, а також не забудьте підписатись, поставити "лайк" та поділитись відео з друзями!" - закликали творці відеороботи.


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Теги: Луцьк, зима
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