Зимовий Луцьк показали з висоти пташиного польоту: неймовірне відео
Сьогодні, 14:11
Команда студії Nebo.Lutsk, яка займається аерозйомкою, оприлюднила відеоролик з неймовірними краєвидами зимового Луцька.
Ролик назвали лаконічно - "Зимовий Луцьк. Зима 2019. Winter Lutsk 2019".
У відео потрапили визначні місця Луцька. Серед них - Замок Любарта, Собор святих апостолів Петра і Павла, вулиці Богдана Хмельницього та Лесі Українки, а також залізнична станція "Луцьк".
Творці відеоролика не оминули увагою і одну з найцікавіших туристичних "фішок" міста - найдовший житловий будинок у світі, довжина якого 3 265 метрів
"Дивіться і насолоджуйтесь відео, а також не забудьте підписатись, поставити "лайк" та поділитись відео з друзями!" - закликали творці відеороботи.
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Ролик назвали лаконічно - "Зимовий Луцьк. Зима 2019. Winter Lutsk 2019".
У відео потрапили визначні місця Луцька. Серед них - Замок Любарта, Собор святих апостолів Петра і Павла, вулиці Богдана Хмельницього та Лесі Українки, а також залізнична станція "Луцьк".
Творці відеоролика не оминули увагою і одну з найцікавіших туристичних "фішок" міста - найдовший житловий будинок у світі, довжина якого 3 265 метрів
"Дивіться і насолоджуйтесь відео, а також не забудьте підписатись, поставити "лайк" та поділитись відео з друзями!" - закликали творці відеороботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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