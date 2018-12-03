Матерям-героїням Камінь-Каширського району вручили ордени
Сьогодні, 14:31
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко вручив 25 орденів жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.
Про це повідомили на офіційній сторінці голови ОДА у Facebook.
Матерів-героїнь Камінь-Каширщини відзначили високими державними нагородами Волинь – область багата на матерів-героїнь.
6 лютого 2019 року під час робочого візиту до Камінь-Каширського району голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко вручив 25 орденів. Варто зауважити, що присвоюється почесне звання України «Мати-героїня» Указом Президента України.
У 2018 році такою відзнакою удостоїли 235 волинянок.
«Я завжди хвилююся, коли приїжджаю в Камінь-Каширський район. Це – хороша земля, тут хороші люди. Я переконаний, що ви любите державу, любите свій край та своїх ближніх. В іншому випадку Бог не дарував би Вам стільки діток.
Хочу побажати вам наснаги, оптимізму та віри у краще майбутнє. Я не вперше вручаю державні нагороди у цьому районі – ви серед лідерів за кількістю матерів-героїнь. Бажаю так продовжувати, бажаю, аби вашої любові вистачало на всіх», – промовив перед врученням відзнак Олександр Савченко.
Тож сьогодні нагородили отримали 25 матерів-героїнь:
1. Бляшук Тетяна Федорівна, с. Раків Ліс, 9 дітей.
2. Босак Марія Гнатівна, с. Стобихівка, 5 дітей.
3. Варчук Валентина Юхимівна, с. Іваномисль, 5 дітей.
4. Деркач Людмила Василівна, с. Краснилівка, 8 дітей.
5. Дзенік Ніна Василівна, с. Черче 5 дітей.
6. Дмитрук Лариса Володимирівна, м. Камінь-Каширський 7 дітей.
7. Кіндюк Ольга Володимирівна, с. Волиця, 6 дітей.
8. Коніщук Людмила Василівна, с. Брониця 9 дітей.
9. Корольчук Галина Петрівна, с. Черче, 7 дітей.
10. Кратюк Мирослава Іванівна, с. Залазько 5 дітей.
11. Луцик Діна Павлівна, с. Підцир’я, 7 дітей.
12. Мазурик Ольга Павлівна, м. Камінь-Каширський, 6 дітей.
13. Мартинюк Тамара Володимирівна, с. Брониця, 6 дітей.
14. Матвійчук Інна Анатоліївна, с. Житнівка, 8 дітей.
15. Мацик Тетяна Василівна, с. Воєгоща, 5 дітей.
16. Мороз Людмила Василівна, с. Стобихівка, 5 дітей.
17. Мороз Ольга Євгеніївна, с. Стобихівка, 8 дітей.
18. Періг Галина Степанівна, м. Камінь-Каширський, 8 дітей.
19. Савончик Людмила Іванівна, м. Камінь-Каширський, 5 дітей.
20. Сидорчук Олена Костянтинівна, с. Брониця, 10 дітей.
21. Фарина Оксана Петрівна, с. Волиця, 5 дітей.
22. Фарина Світлана Миколаївна, с. Фаринки 5 дітей.
23. Федік Галина Гаврилівна, с. Піщане, 5 дітей.
24. Шворак Марія Анатоліївна , с. Стобихівка, 8 дітей.
25. Юянець Оксана Василівна, с. Піщане, 5 дітей.
Окрім орденів та привітань багатодітні жінки отримали одноразову допомогу – 17 620 гривень.
До слова, в Адміністрацію Президента України Петра Порошенка надіслали документи на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» ще 126-ом багатодітним жінкам.
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Про це повідомили на офіційній сторінці голови ОДА у Facebook.
Матерів-героїнь Камінь-Каширщини відзначили високими державними нагородами Волинь – область багата на матерів-героїнь.
6 лютого 2019 року під час робочого візиту до Камінь-Каширського району голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко вручив 25 орденів. Варто зауважити, що присвоюється почесне звання України «Мати-героїня» Указом Президента України.
У 2018 році такою відзнакою удостоїли 235 волинянок.
«Я завжди хвилююся, коли приїжджаю в Камінь-Каширський район. Це – хороша земля, тут хороші люди. Я переконаний, що ви любите державу, любите свій край та своїх ближніх. В іншому випадку Бог не дарував би Вам стільки діток.
Хочу побажати вам наснаги, оптимізму та віри у краще майбутнє. Я не вперше вручаю державні нагороди у цьому районі – ви серед лідерів за кількістю матерів-героїнь. Бажаю так продовжувати, бажаю, аби вашої любові вистачало на всіх», – промовив перед врученням відзнак Олександр Савченко.
Тож сьогодні нагородили отримали 25 матерів-героїнь:
1. Бляшук Тетяна Федорівна, с. Раків Ліс, 9 дітей.
2. Босак Марія Гнатівна, с. Стобихівка, 5 дітей.
3. Варчук Валентина Юхимівна, с. Іваномисль, 5 дітей.
4. Деркач Людмила Василівна, с. Краснилівка, 8 дітей.
5. Дзенік Ніна Василівна, с. Черче 5 дітей.
6. Дмитрук Лариса Володимирівна, м. Камінь-Каширський 7 дітей.
7. Кіндюк Ольга Володимирівна, с. Волиця, 6 дітей.
8. Коніщук Людмила Василівна, с. Брониця 9 дітей.
9. Корольчук Галина Петрівна, с. Черче, 7 дітей.
10. Кратюк Мирослава Іванівна, с. Залазько 5 дітей.
11. Луцик Діна Павлівна, с. Підцир’я, 7 дітей.
12. Мазурик Ольга Павлівна, м. Камінь-Каширський, 6 дітей.
13. Мартинюк Тамара Володимирівна, с. Брониця, 6 дітей.
14. Матвійчук Інна Анатоліївна, с. Житнівка, 8 дітей.
15. Мацик Тетяна Василівна, с. Воєгоща, 5 дітей.
16. Мороз Людмила Василівна, с. Стобихівка, 5 дітей.
17. Мороз Ольга Євгеніївна, с. Стобихівка, 8 дітей.
18. Періг Галина Степанівна, м. Камінь-Каширський, 8 дітей.
19. Савончик Людмила Іванівна, м. Камінь-Каширський, 5 дітей.
20. Сидорчук Олена Костянтинівна, с. Брониця, 10 дітей.
21. Фарина Оксана Петрівна, с. Волиця, 5 дітей.
22. Фарина Світлана Миколаївна, с. Фаринки 5 дітей.
23. Федік Галина Гаврилівна, с. Піщане, 5 дітей.
24. Шворак Марія Анатоліївна , с. Стобихівка, 8 дітей.
25. Юянець Оксана Василівна, с. Піщане, 5 дітей.
Окрім орденів та привітань багатодітні жінки отримали одноразову допомогу – 17 620 гривень.
До слова, в Адміністрацію Президента України Петра Порошенка надіслали документи на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» ще 126-ом багатодітним жінкам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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