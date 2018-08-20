У Луцьку на Соборності розгребли стихійне сміттєзвалище. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.



Стихійне сміттєзвалище, яке утворилось біля теплового пункту на пр. Соборності, 3д ліквідували працівники ДКП Луцьктепло після припису інспектора муніципальної варти.



"Нагадуємо, що відповідно до Правил благоустрою міста Луцька всі суб'єкти господарювання зобовязані прибирати прилеглу/закріплену територію і слідкувати за її чистотою", - зазначили муніципали.





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