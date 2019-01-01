16-річного хлопця зайшли повішеним на мосту у Донецькій області





Про це повідомляє



"У Покровську повішане бездиханне тіло підлітка на "підвісному" мості виявив місцевий мешканець сьогодні близько 4-ї ранку. В ході проведених слідчо-оперативних дій було встановлено, що загиблим є 16-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.



За даним фактом слідчими Покровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Покровськ Донецькій області повішане тіло підлітка на "підвісному" мості виявив місцевий мешканець сьогодні близько 4-ї ранку.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Донецької області."У Покровську повішане бездиханне тіло підлітка на "підвісному" мості виявив місцевий мешканець сьогодні близько 4-ї ранку. В ході проведених слідчо-оперативних дій було встановлено, що загиблим є 16-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.За даним фактом слідчими Покровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Тривають слідчі дії.

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