16-річного хлопця зайшли повішеним на мосту у Донецькій області
Сьогодні, 15:06
У місті Покровськ Донецькій області повішане тіло підлітка на "підвісному" мості виявив місцевий мешканець сьогодні близько 4-ї ранку.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.
"У Покровську повішане бездиханне тіло підлітка на "підвісному" мості виявив місцевий мешканець сьогодні близько 4-ї ранку. В ході проведених слідчо-оперативних дій було встановлено, що загиблим є 16-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом слідчими Покровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Тривають слідчі дії.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.
"У Покровську повішане бездиханне тіло підлітка на "підвісному" мості виявив місцевий мешканець сьогодні близько 4-ї ранку. В ході проведених слідчо-оперативних дій було встановлено, що загиблим є 16-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом слідчими Покровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Тривають слідчі дії.
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