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Сміттєзвалище в Шацьку хочуть розширити

Сміттєзвалище в Шацьку хочуть розширити
Шацька селищна рада хоче розширити полігон твердих побутових відходів.

Відповідну заяву про наміри орган місцевого самоврядування опублікував у районній газеті «Шацький край», - передає Район.Шацьк.

У заяві йдеться про наміри з будівництва другої черги полігону твердих побутових відходів, який розташований за межами населених пунктів в урочищі Посич (там знаходиться діючий полігон ТПВ, який вже вичерпує свої ресурси).

У характеристиці діяльності (об’єкта) зазначено, що це нове будівництво ділянки складування ІІ черги експлуатації полігону твердих побутових відходів (ТПВ).

Під час будівництва задіюватимуть автотранспорт і спецтехніку. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності – приймання, складування та захоронення твердих побутових відходів з подальшою рекультивацією території полігону з метою зменшення шкідливого впливу полігону ТПВ на навколишнє середовище та здоров’я людей.

За технічними даними, полігон зможе приймати 8 363 м³ (5 018 т) сміття на рік. Під полігон планують відвести площу в 3 гектари.

Викиди в атмосферне повітря будуть в межах гранично допустимої концентрації, скиди стічних вод: в межах допустимої концентрації.

Аби захистити прилеглу територію від впливу сміття, передбачається улаштування водонепроникного екрану; пошарове складування, ущільнення та присипка ТПВ мінеральним ґрунтом; захист ділянки складування ТПВ від затоплення зливовими та талими водами; захист прилеглої території від забруднення фільтратом та легкими фракціями ТПВ; захисне огородження по периметру полігону; рекультивація території полігону після його завантаження.

«Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві) на навколишнє середовище і види впливів на: клімат і мікроклімат – відсутні; повітряне – викиди продуктів мікробіологічного розкладу біомаси відходів (біогаз); викид в атмосферу забруднюючих речовин спецтехніки під час будівництва; водне – відведення фільтрату; грунт – утворений фільтрат; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні; навколишнє соціальне середовище – відсутні; навколишнє техногенне середовище – відсутні», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону України «Про планування і забудову територій» та законодавчих документів скарги та пропозиції стосовно планової діяльності подавати в органи місцевого самоврядування протягом двох тижнів з дня публікації «Заяви про наміри» в ЗМІ, тобто з 7 лютого 2019 року.

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Теги: сміття, Шацьк
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