Сміттєзвалище в Шацьку хочуть розширити





Відповідну заяву про наміри орган місцевого самоврядування опублікував у районній газеті «Шацький край», - передає



У заяві йдеться про наміри з будівництва другої черги полігону твердих побутових відходів, який розташований за межами населених пунктів в урочищі Посич (там знаходиться діючий полігон ТПВ, який вже вичерпує свої ресурси).



У характеристиці діяльності (об’єкта) зазначено, що це нове будівництво ділянки складування ІІ черги експлуатації полігону твердих побутових відходів (ТПВ).



Під час будівництва задіюватимуть автотранспорт і спецтехніку. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності – приймання, складування та захоронення твердих побутових відходів з подальшою рекультивацією території полігону з метою зменшення шкідливого впливу полігону ТПВ на навколишнє середовище та здоров’я людей.



За технічними даними, полігон зможе приймати 8 363 м³ (5 018 т) сміття на рік. Під полігон планують відвести площу в 3 гектари.



Викиди в атмосферне повітря будуть в межах гранично допустимої концентрації, скиди стічних вод: в межах допустимої концентрації.



Аби захистити прилеглу територію від впливу сміття, передбачається улаштування водонепроникного екрану; пошарове складування, ущільнення та присипка ТПВ мінеральним ґрунтом; захист ділянки складування ТПВ від затоплення зливовими та талими водами; захист прилеглої території від забруднення фільтратом та легкими фракціями ТПВ; захисне огородження по периметру полігону; рекультивація території полігону після його завантаження.



«Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві) на навколишнє середовище і види впливів на: клімат і мікроклімат – відсутні; повітряне – викиди продуктів мікробіологічного розкладу біомаси відходів (біогаз); викид в атмосферу забруднюючих речовин спецтехніки під час будівництва; водне – відведення фільтрату; грунт – утворений фільтрат; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні; навколишнє соціальне середовище – відсутні; навколишнє техногенне середовище – відсутні», – йдеться у повідомленні.



Відповідно до закону України «Про планування і забудову територій» та законодавчих документів скарги та пропозиції стосовно планової діяльності подавати в органи місцевого самоврядування протягом двох тижнів з дня публікації «Заяви про наміри» в ЗМІ, тобто з 7 лютого 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацька селищна рада хоче розширити полігон твердих побутових відходів.Відповідну заяву про наміри орган місцевого самоврядування опублікував у районній газеті «Шацький край», - передає Район.Шацьк У заяві йдеться про наміри з будівництва другої черги полігону твердих побутових відходів, який розташований за межами населених пунктів в урочищі Посич (там знаходиться діючий полігон ТПВ, який вже вичерпує свої ресурси).У характеристиці діяльності (об’єкта) зазначено, що це нове будівництво ділянки складування ІІ черги експлуатації полігону твердих побутових відходів (ТПВ).Під час будівництва задіюватимуть автотранспорт і спецтехніку. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності – приймання, складування та захоронення твердих побутових відходів з подальшою рекультивацією території полігону з метою зменшення шкідливого впливу полігону ТПВ на навколишнє середовище та здоров’я людей.За технічними даними, полігон зможе приймати 8 363 м³ (5 018 т) сміття на рік. Під полігон планують відвести площу в 3 гектари.Викиди в атмосферне повітря будуть в межах гранично допустимої концентрації, скиди стічних вод: в межах допустимої концентрації.Аби захистити прилеглу територію від впливу сміття, передбачається улаштування водонепроникного екрану; пошарове складування, ущільнення та присипка ТПВ мінеральним ґрунтом; захист ділянки складування ТПВ від затоплення зливовими та талими водами; захист прилеглої території від забруднення фільтратом та легкими фракціями ТПВ; захисне огородження по периметру полігону; рекультивація території полігону після його завантаження.«Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві) на навколишнє середовище і види впливів на: клімат і мікроклімат – відсутні; повітряне – викиди продуктів мікробіологічного розкладу біомаси відходів (біогаз); викид в атмосферу забруднюючих речовин спецтехніки під час будівництва; водне – відведення фільтрату; грунт – утворений фільтрат; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні; навколишнє соціальне середовище – відсутні; навколишнє техногенне середовище – відсутні», – йдеться у повідомленні.Відповідно до закону України «Про планування і забудову територій» та законодавчих документів скарги та пропозиції стосовно планової діяльності подавати в органи місцевого самоврядування протягом двох тижнів з дня публікації «Заяви про наміри» в ЗМІ, тобто з 7 лютого 2019 року.

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