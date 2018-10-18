Сміттєзвалище в Шацьку хочуть розширити
Сьогодні, 18:32
Шацька селищна рада хоче розширити полігон твердих побутових відходів.
Відповідну заяву про наміри орган місцевого самоврядування опублікував у районній газеті «Шацький край», - передає Район.Шацьк.
У заяві йдеться про наміри з будівництва другої черги полігону твердих побутових відходів, який розташований за межами населених пунктів в урочищі Посич (там знаходиться діючий полігон ТПВ, який вже вичерпує свої ресурси).
У характеристиці діяльності (об’єкта) зазначено, що це нове будівництво ділянки складування ІІ черги експлуатації полігону твердих побутових відходів (ТПВ).
Під час будівництва задіюватимуть автотранспорт і спецтехніку. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності – приймання, складування та захоронення твердих побутових відходів з подальшою рекультивацією території полігону з метою зменшення шкідливого впливу полігону ТПВ на навколишнє середовище та здоров’я людей.
За технічними даними, полігон зможе приймати 8 363 м³ (5 018 т) сміття на рік. Під полігон планують відвести площу в 3 гектари.
Викиди в атмосферне повітря будуть в межах гранично допустимої концентрації, скиди стічних вод: в межах допустимої концентрації.
Аби захистити прилеглу територію від впливу сміття, передбачається улаштування водонепроникного екрану; пошарове складування, ущільнення та присипка ТПВ мінеральним ґрунтом; захист ділянки складування ТПВ від затоплення зливовими та талими водами; захист прилеглої території від забруднення фільтратом та легкими фракціями ТПВ; захисне огородження по периметру полігону; рекультивація території полігону після його завантаження.
«Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві) на навколишнє середовище і види впливів на: клімат і мікроклімат – відсутні; повітряне – викиди продуктів мікробіологічного розкладу біомаси відходів (біогаз); викид в атмосферу забруднюючих речовин спецтехніки під час будівництва; водне – відведення фільтрату; грунт – утворений фільтрат; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні; навколишнє соціальне середовище – відсутні; навколишнє техногенне середовище – відсутні», – йдеться у повідомленні.
Відповідно до закону України «Про планування і забудову територій» та законодавчих документів скарги та пропозиції стосовно планової діяльності подавати в органи місцевого самоврядування протягом двох тижнів з дня публікації «Заяви про наміри» в ЗМІ, тобто з 7 лютого 2019 року.
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Відповідну заяву про наміри орган місцевого самоврядування опублікував у районній газеті «Шацький край», - передає Район.Шацьк.
У заяві йдеться про наміри з будівництва другої черги полігону твердих побутових відходів, який розташований за межами населених пунктів в урочищі Посич (там знаходиться діючий полігон ТПВ, який вже вичерпує свої ресурси).
У характеристиці діяльності (об’єкта) зазначено, що це нове будівництво ділянки складування ІІ черги експлуатації полігону твердих побутових відходів (ТПВ).
Під час будівництва задіюватимуть автотранспорт і спецтехніку. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності – приймання, складування та захоронення твердих побутових відходів з подальшою рекультивацією території полігону з метою зменшення шкідливого впливу полігону ТПВ на навколишнє середовище та здоров’я людей.
За технічними даними, полігон зможе приймати 8 363 м³ (5 018 т) сміття на рік. Під полігон планують відвести площу в 3 гектари.
Викиди в атмосферне повітря будуть в межах гранично допустимої концентрації, скиди стічних вод: в межах допустимої концентрації.
Аби захистити прилеглу територію від впливу сміття, передбачається улаштування водонепроникного екрану; пошарове складування, ущільнення та присипка ТПВ мінеральним ґрунтом; захист ділянки складування ТПВ від затоплення зливовими та талими водами; захист прилеглої території від забруднення фільтратом та легкими фракціями ТПВ; захисне огородження по периметру полігону; рекультивація території полігону після його завантаження.
«Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві) на навколишнє середовище і види впливів на: клімат і мікроклімат – відсутні; повітряне – викиди продуктів мікробіологічного розкладу біомаси відходів (біогаз); викид в атмосферу забруднюючих речовин спецтехніки під час будівництва; водне – відведення фільтрату; грунт – утворений фільтрат; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні; навколишнє соціальне середовище – відсутні; навколишнє техногенне середовище – відсутні», – йдеться у повідомленні.
Відповідно до закону України «Про планування і забудову територій» та законодавчих документів скарги та пропозиції стосовно планової діяльності подавати в органи місцевого самоврядування протягом двох тижнів з дня публікації «Заяви про наміри» в ЗМІ, тобто з 7 лютого 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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