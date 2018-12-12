Потрійна аварія у Луцьку: в поліції розповіли подробиці
Сьогодні, 15:29
У Луцьку на площі Возз'єднання сталася аварія за участю чотирьох авто.
У патрульній поліції Волинської області прокоментували ДТП.
Нагадаємо, аварія трапилася 7 лютого о 10:55.
Зазначили, що водій, керуючи автомобілем ЗАЗ, виїжджаючи на нерегульоване перехрестя, не надав перевагу в русі Suzuki, який рухався по головній дорозі та зіткнувся з ним.
Від удару Suzuki відкинуло. Автомобіль зіткнувся також з маршрутним таксі ІВАН та Toyota Avensis.
На водія ЗАЗ склали протокол за ст. 124.
Ніхто не постраждав.
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У патрульній поліції Волинської області прокоментували ДТП.
Нагадаємо, аварія трапилася 7 лютого о 10:55.
Зазначили, що водій, керуючи автомобілем ЗАЗ, виїжджаючи на нерегульоване перехрестя, не надав перевагу в русі Suzuki, який рухався по головній дорозі та зіткнувся з ним.
Від удару Suzuki відкинуло. Автомобіль зіткнувся також з маршрутним таксі ІВАН та Toyota Avensis.
На водія ЗАЗ склали протокол за ст. 124.
Ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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