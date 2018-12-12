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Потрійна аварія у Луцьку: в поліції розповіли подробиці

Потрійна аварія у Луцьку: в поліції розповіли подробиці
У Луцьку на площі Возз'єднання сталася аварія за участю чотирьох авто.

У патрульній поліції Волинської області прокоментували ДТП.

Нагадаємо, аварія трапилася 7 лютого о 10:55.

Зазначили, що водій, керуючи автомобілем ЗАЗ, виїжджаючи на нерегульоване перехрестя, не надав перевагу в русі Suzuki, який рухався по головній дорозі та зіткнувся з ним.

Від удару Suzuki відкинуло. Автомобіль зіткнувся також з маршрутним таксі ІВАН та Toyota Avensis.

На водія ЗАЗ склали протокол за ст. 124.

Ніхто не постраждав.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Ковельська
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