Потрійна аварія у Луцьку: в поліції розповіли подробиці





У патрульній поліції Волинської області прокоментували ДТП.



Нагадаємо, аварія трапилася 7 лютого о 10:55.



Зазначили, що водій, керуючи автомобілем ЗАЗ, виїжджаючи на нерегульоване перехрестя, не надав перевагу в русі Suzuki, який рухався по головній дорозі та зіткнувся з ним.



Від удару Suzuki відкинуло. Автомобіль зіткнувся також з маршрутним таксі ІВАН та Toyota Avensis.



На водія ЗАЗ склали протокол за ст. 124.



Ніхто не постраждав.

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