У Луцьку BMW зіткнулось із вантажівкою





Автопригода сталась 7 лютого, приблизно о 14 годині, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.



На місці події правоохоронці з'ясували, що два водії-учасники ДТП вирішили розійтись за згодою сторін, між собою домовившись. Патрульним надали письмові пояснення по факту аварії.



Потерпілу сторону притягнули до адміністративної відповідальності за керування автомобілем без поліса обов’язкового страхування, за ч.1 ст.126 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Глушець, 55 трапилась аварія за участю BMW і вантажівки ГАЗ.Автопригода сталась 7 лютого, приблизно о 14 годині, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.На місці події правоохоронці з'ясували, що два водії-учасники ДТП вирішили розійтись за згодою сторін, між собою домовившись. Патрульним надали письмові пояснення по факту аварії.Потерпілу сторону притягнули до адміністративної відповідальності за керування автомобілем без поліса обов’язкового страхування, за ч.1 ст.126 КУпАП.

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