вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку BMW зіткнулось із вантажівкою

У Луцьку BMW зіткнулось із вантажівкою
У Луцьку на вулиці Глушець, 55 трапилась аварія за участю BMW і вантажівки ГАЗ.

Автопригода сталась 7 лютого, приблизно о 14 годині, - інформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.

На місці події правоохоронці з'ясували, що два водії-учасники ДТП вирішили розійтись за згодою сторін, між собою домовившись. Патрульним надали письмові пояснення по факту аварії.

Потерпілу сторону притягнули до адміністративної відповідальності за керування автомобілем без поліса обов’язкового страхування, за ч.1 ст.126 КУпАП.

У Луцьку BMW зіткнулось із вантажівкою
У Луцьку BMW зіткнулось із вантажівкою
У Луцьку BMW зіткнулось із вантажівкою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, Глушець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер викладач луцького вишу
Сьогодні, 15:50
П'янючий волинянин вкрав буса у свого шефа
Сьогодні, 15:41
У Луцьку BMW зіткнулось із вантажівкою
Сьогодні, 15:31
Верховна Рада ухвалила курс на Євросоюз та НАТО
Сьогодні, 15:30
Потрійна аварія у Луцьку: в поліції розповіли подробиці
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО
03 жовтень, 2018, 23:43
У Луцьку легковик влетів у мотоцикл: постраждали троє У Луцьку легковик влетів у мотоцикл: постраждали троє
29 травень, 2018, 11:54
Аварія у Луцьку: жінка отримала перелом Аварія у Луцьку: жінка отримала перелом
23 квітень, 2018, 13:05
Водій «ВАЗ» збив 50-річну жінку у Луцьку Водій «ВАЗ» збив 50-річну жінку у Луцьку
23 квітень, 2018, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер викладач луцького вишу
Сьогодні, 15:50
 0
П'янючий волинянин вкрав буса у свого шефа
Сьогодні, 15:41
 0
У Луцьку BMW зіткнулось із вантажівкою
Сьогодні, 15:31
 0
Верховна Рада ухвалила курс на Євросоюз та НАТО
Сьогодні, 15:30
 0
Потрійна аварія у Луцьку: в поліції розповіли подробиці
Сьогодні, 15:29
 0
Медіа
відео
1/8