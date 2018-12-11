П'янючий волинянин вкрав буса у свого шефа
Сьогодні, 15:41
У Луцьку днями екіпаж патрульних зупинив увечері мікроавтобус Volkswagen Transporter за порушення ПДР, водій буса був п'яним.
Інспектори встановили, що 24-річний керманич не мав посвідчення водія, натомість, у нього були ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердила перевірка – 1, 39 проміле, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Одночасно, перевіряючи особу, патрульні отримали на службовий планшет повідомлення, що в Рожищенському районі викрали автомобіль.
З’ясувалось, що це й був мікроавтобус, який зупинили наші патрульні у Луцьку.
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«Водій справді взяв автомобіль у своїх роботодавців без дозволу. До того ж, сів за кермо нетверезим, мав майже в 7 разів перевищену норму алкоголю в крові. Ми оформили на нього дві постанови і один протокол», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Андрій.
За оперативне і професійне спрацювання та реагування керівник ГУНП в області Петро Шпига відзначив патрульних преміями.
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Інспектори встановили, що 24-річний керманич не мав посвідчення водія, натомість, у нього були ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердила перевірка – 1, 39 проміле, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Одночасно, перевіряючи особу, патрульні отримали на службовий планшет повідомлення, що в Рожищенському районі викрали автомобіль.
З’ясувалось, що це й був мікроавтобус, який зупинили наші патрульні у Луцьку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку на краденому бусі ганяв п'яний водій
«Водій справді взяв автомобіль у своїх роботодавців без дозволу. До того ж, сів за кермо нетверезим, мав майже в 7 разів перевищену норму алкоголю в крові. Ми оформили на нього дві постанови і один протокол», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Андрій.
За оперативне і професійне спрацювання та реагування керівник ГУНП в області Петро Шпига відзначив патрульних преміями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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