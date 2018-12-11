П'янючий волинянин вкрав буса у свого шефа

У Луцьку днями екіпаж патрульних зупинив увечері мікроавтобус Volkswagen Transporter за порушення ПДР, водій буса був п'яним.Інспектори встановили, що 24-річний керманич не мав посвідчення водія, натомість, у нього були ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердила перевірка – 1, 39 проміле, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Одночасно, перевіряючи особу, патрульні отримали на службовий планшет повідомлення, що в Рожищенському районі викрали автомобіль.З’ясувалось, що це й був мікроавтобус, який зупинили наші патрульні у Луцьку.«Водій справді взяв автомобіль у своїх роботодавців без дозволу. До того ж, сів за кермо нетверезим, мав майже в 7 разів перевищену норму алкоголю в крові. Ми оформили на нього дві постанови і один протокол», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Андрій.За оперативне і професійне спрацювання та реагування керівник ГУНП в області Петро Шпига відзначив патрульних преміями.