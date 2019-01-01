За рік у волинській лікарні виявили 21 випадок раку грудей

У Нововолинській центральній міській лікарні розповіли про мамографічне обстеження в діагностиці захворювань молочних залоз.Основним методом дослідження молочних залоз є мамографія, яка виконується за допомогою спеціального рентгендіагностичного апарату мамографа, - повідомили на сторінці медзакладу.Показання до проведення дослідження молочних залоз такі: профілактичне дослідження молочних залоз жінкам віком понад 35 років з метою виявлення патологічного процесу, що має прихований перебіг( насамперед ракової пухлини, що не пальпується), наявність в залозі ущільнення.Мамографію проводять у першу фазу менструального циклу, на 3-10 добу після закінчення менструації.Високий рівень захворювання молочної залози, є однією із основних причин, які впливають на здоров’я жінки. Число нових випадків раку молочної залози щорічно виявлених в різних країнах світу, в наш час перевищило 1млн. випадків, і складає 10% всіх злоякісних пухлин різних локалізацій. Не дивлячись на успіхи в лікуванні і підвищенні якості діагностики даної патології, смертність від раку молочної залози залишається високою. Це обумовлене перш за все пізньою діагностикою даної патології, в зв’язку з несвоєчасним зверненням пацієнток. Рання діагностика раку молочної залози збільшує шанси на життя. Так з початковими стадіями раку молочної залози при своєчасній діагностиці, і лікуванні 90% жінок живуть більше 5 років, на пізніх стадіях рак молочної залози не виліковний."В лікарні працює мамограф, який розміщений в приміщенні швидкої допомоги. Прийом пацієнтів проводиться по направленню від лікарів акушер-гінекологів, сімейних лікарів, та лікарів іншого профілю. Кабінет працює з 9.15 до 13.45 год..За 2018 рік при мамографічному обстеженні виявлено 21 випадок раку молочної залози", - йдеться у повідомленні.