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За рік у волинській лікарні виявили 21 випадок раку грудей

За рік у волинській лікарні виявили 21 випадок раку грудей
У Нововолинській центральній міській лікарні розповіли про мамографічне обстеження в діагностиці захворювань молочних залоз.

Основним методом дослідження молочних залоз є мамографія, яка виконується за допомогою спеціального рентгендіагностичного апарату мамографа, - повідомили на сторінці медзакладу.

Показання до проведення дослідження молочних залоз такі: профілактичне дослідження молочних залоз жінкам віком понад 35 років з метою виявлення патологічного процесу, що має прихований перебіг( насамперед ракової пухлини, що не пальпується), наявність в залозі ущільнення.

Мамографію проводять у першу фазу менструального циклу, на 3-10 добу після закінчення менструації.

Високий рівень захворювання молочної залози, є однією із основних причин, які впливають на здоров’я жінки. Число нових випадків раку молочної залози щорічно виявлених в різних країнах світу, в наш час перевищило 1млн. випадків, і складає 10% всіх злоякісних пухлин різних локалізацій. Не дивлячись на успіхи в лікуванні і підвищенні якості діагностики даної патології, смертність від раку молочної залози залишається високою. Це обумовлене перш за все пізньою діагностикою даної патології, в зв’язку з несвоєчасним зверненням пацієнток. Рання діагностика раку молочної залози збільшує шанси на життя. Так з початковими стадіями раку молочної залози при своєчасній діагностиці, і лікуванні 90% жінок живуть більше 5 років, на пізніх стадіях рак молочної залози не виліковний.

"В лікарні працює мамограф, який розміщений в приміщенні швидкої допомоги. Прийом пацієнтів проводиться по направленню від лікарів акушер-гінекологів, сімейних лікарів, та лікарів іншого профілю. Кабінет працює з 9.15 до 13.45 год..

За 2018 рік при мамографічному обстеженні виявлено 21 випадок раку молочної залози", - йдеться у повідомленні.

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Теги: медицина, порятунок, медики, лікарня
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