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На Волині запрацювала «гаряча лінія» для порятунку атовців

На Волині запрацювала «гаряча лінія» для порятунку атовців
Для надання кризової психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей в області працює «гаряча лінія» групи швидкого реагування.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Номер «гарячої лінії» - 0 800 405 450 (безкоштовно, цілодобово)

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко виступив з ініціативою щодо створення групи швидкого реагування для психологічної допомоги учасникам АТО. Це було пов’язано зі збільшенням кількості спроб суїциду військовослужбовців, що повернулися додому з території проведення ООС.

Для початку, працювали над придбанням спеціального автотранспорту, який, за потреби, негайно вирушав для надання допомоги військовослужбовцям та членам їх родин.

Опісля – над введенням штатних одиниць для групи швидкого реагування.

"Так, відповідно до Регіональної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2019 роки згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.12.2018 № 822 з 01 січня 2019 року граничну чисельність працівників Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшено на 3 штатні одиниці (начальник відділу, практичний психолог, водій автотранспортних засобів) та створено групу швидкого реагування", - йдеться у повідомленні.

Тож у разі виникнення складних ситуацій рекомендуємо членам сімей учасників АТО та й самим учасникам АТО звертатися за номером «гарячої лінії» для оперативного надання допомоги.

На Волині запрацювала «гаряча лінія» для порятунку атовців

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Теги: ГШР, АТО, гаряча лінія
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