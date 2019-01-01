У «Промені» знову відбудеться тернір «BayBlade»*

«Турнір BayBlade 3» від дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг», що проходитиме 15 лютого о 16:00! Ще крутіший, ще більш захопливий, ще драйвовіший!Ти готовий стати наступним переможцем та позмагатися за перше місце у холі РЦ «Промінь» на 1-му поверсі? Якщо так, то знай, що боротимешся за круті призи, а саме: беї від Hasbro з нової колекції!А ще, кожен учасник гарантовано отримає подарунки на веселі розваги і смачні призи, та під час турніру буде змога виграти шалені подарунки, та зробити фото на згадку біля яскравої фотозони BayBlade турніру!Для того аби прийняти участь потрібно попередньо зареєструватись в ДРК «Смугастий носоріг» та придбати квиток на касі комплексу. Встигни забронювати своє місце, адже воно може стати переможним! Ціна – 100 гривень.+380 (66) 755 07 57РЦ «Промінь» прос. Президента Грушевського, 2