У «Промені» знову відбудеться тернір «BayBlade»*
Сьогодні, 19:45
«Турнір BayBlade 3» від дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг», що проходитиме 15 лютого о 16:00! Ще крутіший, ще більш захопливий, ще драйвовіший!
Ти готовий стати наступним переможцем та позмагатися за перше місце у холі РЦ «Промінь» на 1-му поверсі? Якщо так, то знай, що боротимешся за круті призи, а саме: беї від Hasbro з нової колекції!
А ще, кожен учасник гарантовано отримає подарунки на веселі розваги і смачні призи, та під час турніру буде змога виграти шалені подарунки, та зробити фото на згадку біля яскравої фотозони BayBlade турніру!
Для того аби прийняти участь потрібно попередньо зареєструватись в ДРК «Смугастий носоріг» та придбати квиток на касі комплексу. Встигни забронювати своє місце, адже воно може стати переможним! Ціна – 100 гривень.
+380 (66) 755 07 57
РЦ «Промінь» прос. Президента Грушевського, 2
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Ти готовий стати наступним переможцем та позмагатися за перше місце у холі РЦ «Промінь» на 1-му поверсі? Якщо так, то знай, що боротимешся за круті призи, а саме: беї від Hasbro з нової колекції!
А ще, кожен учасник гарантовано отримає подарунки на веселі розваги і смачні призи, та під час турніру буде змога виграти шалені подарунки, та зробити фото на згадку біля яскравої фотозони BayBlade турніру!
Для того аби прийняти участь потрібно попередньо зареєструватись в ДРК «Смугастий носоріг» та придбати квиток на касі комплексу. Встигни забронювати своє місце, адже воно може стати переможним! Ціна – 100 гривень.
+380 (66) 755 07 57
РЦ «Промінь» прос. Президента Грушевського, 2
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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