У селищі Волині через кір ввели карантин у лікарні
Сьогодні, 16:23
Станом на 7 лютого в Іваничівському районі зареєстровано 18 хворих на кір, з яких 8 осіб дорослі, 10 – діти.
Загалом хворих на кір зафіксували в 5-ти селах цього району, - пише Буг.
Випадки захворювання кором виявили у таких населених пунктах як Іваничі, Бужанка, Литовеж, Соснина, Топилище та Риковичі.
Усього госпіталізовано 12 осіб, повідомив керівник Іваничівського ЦПМСД Роман Киця.
Найбільше хворих з селища Іваничі.
Через кір згідно припису санстанції у стаціонарі Іваничівської ЦРЛ запровадили карантин, обмежили вільний доступ відвідувачів.
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Загалом хворих на кір зафіксували в 5-ти селах цього району, - пише Буг.
Випадки захворювання кором виявили у таких населених пунктах як Іваничі, Бужанка, Литовеж, Соснина, Топилище та Риковичі.
Усього госпіталізовано 12 осіб, повідомив керівник Іваничівського ЦПМСД Роман Киця.
Найбільше хворих з селища Іваничі.
Через кір згідно припису санстанції у стаціонарі Іваничівської ЦРЛ запровадили карантин, обмежили вільний доступ відвідувачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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