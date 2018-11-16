У селищі Волині через кір ввели карантин у лікарні





Загалом хворих на кір зафіксували в 5-ти селах цього району, - пише



Випадки захворювання кором виявили у таких населених пунктах як Іваничі, Бужанка, Литовеж, Соснина, Топилище та Риковичі.



Усього госпіталізовано 12 осіб, повідомив керівник Іваничівського ЦПМСД Роман Киця.



Найбільше хворих з селища Іваничі.



Через кір згідно припису санстанції у стаціонарі Іваничівської ЦРЛ запровадили карантин, обмежили вільний доступ відвідувачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 7 лютого в Іваничівському районі зареєстровано 18 хворих на кір, з яких 8 осіб дорослі, 10 – діти.Загалом хворих на кір зафіксували в 5-ти селах цього району, - пише Буг Випадки захворювання кором виявили у таких населених пунктах як Іваничі, Бужанка, Литовеж, Соснина, Топилище та Риковичі.Усього госпіталізовано 12 осіб, повідомив керівник Іваничівського ЦПМСД Роман Киця.Найбільше хворих з селища Іваничі.Через кір згідно припису санстанції у стаціонарі Іваничівської ЦРЛ запровадили карантин, обмежили вільний доступ відвідувачів.

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