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У селищі Волині через кір ввели карантин у лікарні

У селищі Волині через кір ввели карантин у лікарні
Станом на 7 лютого в Іваничівському районі зареєстровано 18 хворих на кір, з яких 8 осіб дорослі, 10 – діти.

Загалом хворих на кір зафіксували в 5-ти селах цього району, - пише Буг.

Випадки захворювання кором виявили у таких населених пунктах як Іваничі, Бужанка, Литовеж, Соснина, Топилище та Риковичі.

Усього госпіталізовано 12 осіб, повідомив керівник Іваничівського ЦПМСД Роман Киця.

Найбільше хворих з селища Іваничі.

Через кір згідно припису санстанції у стаціонарі Іваничівської ЦРЛ запровадили карантин, обмежили вільний доступ відвідувачів.

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Теги: кір, лікарня, Іваничі
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