вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*

Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*
Вам знайома ситуація, коли Ви не можете придумати що подарувати? Що обрати, якщо у людини все є? Або ж просто не маєте часу, а хочете бути оригінальними?

Онлайн-бутик «DON Buket&Cake» відповість на усі ці питання, адже з ними зручно обрати свою досконалість.

"Ми подбали про все, Вам залишається тільки подарувати!», – говорить власниця онлайн-бутику солодощів та квітів DON Buket&Cake.

Роботи «DON Buket&Cake» стануть ідеальним подарунком для коханої людини, Ваших близьких, колег та бізнес-партнерів.

Напередодні дня закоханих «DON Buket&Cake» підготував особливі подарунки для Ваших особливих половинок – святкові торти з тематичним оформленням, букети в прозорих акваріумах та ведмедики з троянд.

Основний профіль та новинка – вишукані королівські шкатулки зі стабілізованими трояндами з окремою назвою Vermont. Стабілізована троянда – це жива квітка, яка абсолютно не потребує звичного догляду. Рослина стійка до пониженого освітлення, диму сигарет та не потребує поливу. Достатньо дотримуватись певних правил і Ваша троянда зберігатиметься протягом тривалого часу – роками.

Час – найдорогоцінніший ресурс на сьогодні. Концепція «DON Buket&Cake» полягає в тому, щоб подарунок можна було дарувати комфортно, швидко і впевнено. Тільки тому замовлення приймаються онлайн, а забрати та оплатити можна в зручний час. До того ж бутик працює в трьох містах - Луцьк, Львів та Тернопіль.

Спробуйте, Вам точно сподобається!

Переглянути святкові квіткові композиції та десерти можна на сторінці у Фейсбук та Інстаграм.

Замовлення можна зробити за телефоном (Viber, Whatsapp): 099 0 111 0 77
Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*
Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*
Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*
Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*
Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*
Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*
Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: DON Buket&Cake, подарунок, квіти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Домашнє насильство, хуліганство та алкоголь: яким було 7 лютого у ковельських патрульних
Сьогодні, 09:35
Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку
Сьогодні, 09:31
Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*
Сьогодні, 09:30
У Луцьку біля спорт-клубу – гори сміття
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 8 лютого
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
В акції від «Інвестора» подарунок виграла популярна луцька блогерка* В акції від «Інвестора» подарунок виграла популярна луцька блогерка*
12 січень, 12:30
Священик з Волині отримав у подарунок від Вселенського Патріарха священичий хрест Священик з Волині отримав у подарунок від Вселенського Патріарха священичий хрест
06 січень, 10:16
Лучан закликають придбати книги для дітей Небесного Легіону Лучан закликають придбати книги для дітей Небесного Легіону
02 січень, 22:10
В громаді на Волині не знайшли грошей на новорічні подарунки дошкільнятам В громаді на Волині не знайшли грошей на новорічні подарунки дошкільнятам
25 грудень, 2018, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
На Волині спалахнув будинок: власника госпіталізували
Сьогодні, 09:52
 0
Трагедія на Волині: під час пожежі загинули двоє чоловіків
Сьогодні, 09:45
 0
Домашнє насильство, хуліганство та алкоголь: яким було 7 лютого у ковельських патрульних
Сьогодні, 09:35
 0
Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8