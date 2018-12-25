Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*
Сьогодні, 09:30
Вам знайома ситуація, коли Ви не можете придумати що подарувати? Що обрати, якщо у людини все є? Або ж просто не маєте часу, а хочете бути оригінальними?
Онлайн-бутик «DON Buket&Cake» відповість на усі ці питання, адже з ними зручно обрати свою досконалість.
"Ми подбали про все, Вам залишається тільки подарувати!», – говорить власниця онлайн-бутику солодощів та квітів DON Buket&Cake.
Роботи «DON Buket&Cake» стануть ідеальним подарунком для коханої людини, Ваших близьких, колег та бізнес-партнерів.
Напередодні дня закоханих «DON Buket&Cake» підготував особливі подарунки для Ваших особливих половинок – святкові торти з тематичним оформленням, букети в прозорих акваріумах та ведмедики з троянд.
Основний профіль та новинка – вишукані королівські шкатулки зі стабілізованими трояндами з окремою назвою Vermont. Стабілізована троянда – це жива квітка, яка абсолютно не потребує звичного догляду. Рослина стійка до пониженого освітлення, диму сигарет та не потребує поливу. Достатньо дотримуватись певних правил і Ваша троянда зберігатиметься протягом тривалого часу – роками.
Час – найдорогоцінніший ресурс на сьогодні. Концепція «DON Buket&Cake» полягає в тому, щоб подарунок можна було дарувати комфортно, швидко і впевнено. Тільки тому замовлення приймаються онлайн, а забрати та оплатити можна в зручний час. До того ж бутик працює в трьох містах - Луцьк, Львів та Тернопіль.
Спробуйте, Вам точно сподобається!
Переглянути святкові квіткові композиції та десерти можна на сторінці у Фейсбук та Інстаграм.
Замовлення можна зробити за телефоном (Viber, Whatsapp): 099 0 111 0 77
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Онлайн-бутик «DON Buket&Cake» відповість на усі ці питання, адже з ними зручно обрати свою досконалість.
"Ми подбали про все, Вам залишається тільки подарувати!», – говорить власниця онлайн-бутику солодощів та квітів DON Buket&Cake.
Роботи «DON Buket&Cake» стануть ідеальним подарунком для коханої людини, Ваших близьких, колег та бізнес-партнерів.
Напередодні дня закоханих «DON Buket&Cake» підготував особливі подарунки для Ваших особливих половинок – святкові торти з тематичним оформленням, букети в прозорих акваріумах та ведмедики з троянд.
Основний профіль та новинка – вишукані королівські шкатулки зі стабілізованими трояндами з окремою назвою Vermont. Стабілізована троянда – це жива квітка, яка абсолютно не потребує звичного догляду. Рослина стійка до пониженого освітлення, диму сигарет та не потребує поливу. Достатньо дотримуватись певних правил і Ваша троянда зберігатиметься протягом тривалого часу – роками.
Час – найдорогоцінніший ресурс на сьогодні. Концепція «DON Buket&Cake» полягає в тому, щоб подарунок можна було дарувати комфортно, швидко і впевнено. Тільки тому замовлення приймаються онлайн, а забрати та оплатити можна в зручний час. До того ж бутик працює в трьох містах - Луцьк, Львів та Тернопіль.
Спробуйте, Вам точно сподобається!
Переглянути святкові квіткові композиції та десерти можна на сторінці у Фейсбук та Інстаграм.
Замовлення можна зробити за телефоном (Viber, Whatsapp): 099 0 111 0 77
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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