Доставка емоцій: вічні коробки щастя від онлайн-бутика «DON Buket&Cake»*





Онлайн-бутик «DON Buket&Cake» відповість на усі ці питання, адже з ними зручно обрати свою досконалість.



"Ми подбали про все, Вам залишається тільки подарувати!», – говорить власниця онлайн-бутику солодощів та квітів DON Buket&Cake.



Роботи «DON Buket&Cake» стануть ідеальним подарунком для коханої людини, Ваших близьких, колег та бізнес-партнерів.



Напередодні дня закоханих «DON Buket&Cake» підготував особливі подарунки для Ваших особливих половинок – святкові торти з тематичним оформленням, букети в прозорих акваріумах та ведмедики з троянд.



Основний профіль та новинка – вишукані королівські шкатулки зі стабілізованими трояндами з окремою назвою Vermont. Стабілізована троянда – це жива квітка, яка абсолютно не потребує звичного догляду. Рослина стійка до пониженого освітлення, диму сигарет та не потребує поливу. Достатньо дотримуватись певних правил і Ваша троянда зберігатиметься протягом тривалого часу – роками.



Час – найдорогоцінніший ресурс на сьогодні. Концепція «DON Buket&Cake» полягає в тому, щоб подарунок можна було дарувати комфортно, швидко і впевнено. Тільки тому замовлення приймаються онлайн, а забрати та оплатити можна в зручний час. До того ж бутик працює в трьох містах - Луцьк, Львів та Тернопіль.



Спробуйте, Вам точно сподобається!



Переглянути святкові квіткові композиції та десерти можна на сторінці у



Замовлення можна зробити за телефоном (Viber, Whatsapp): 099 0 111 0 77



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