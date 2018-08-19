У селі на Волині заклали капсулу під будівництво нової школи. ФОТО

У селі Башлики Ківерцівського району триває будівництво школи, яку десятки років потребували мешканці населеного пункту.У четвер, 7 лютого, громада села на чолі з головою Волинської обласної державної адміністраціїзаклали у фундамент школи символічну капсулу з посланням для наступних поколінь.Як розповів Олександр Савченко, будівництво школи передбачає фінансування у сумі 114 мільйонів гривень. Більшість коштів мають надійти з державного бюджету та 10% від суми дофінансує районна адміністрація.Також він додав, що проект будівництва вже виграв регіональну програму реконструкції та розвитку, тому мешканці можуть не хвилюватися про те, що будівництво зупиниться.“Це одне з перших сіл, у які я приїжджав і бачив великі негаразди. В ненормальних умовах діти не можуть вирости вірними своїй державі. Вони повинні гордитися тим, що вже з перших років отримують від неї гідні умови для навчання. Тому, коли я побачив, в яких умовах вони навчаються, то мені стало дуже некомфортно. Це, можливо, і храм науки, але дуже застарілий, він не може дати учням той матеріал, який дають європейські держави.Головне, що ми виграли регіональну програму реконструкції та розвитку і кошти на будівництво вже передбачені. Це новий проект, який дає можливість економити кошти, бо ми будуємо школу на 450-500 дітей за 114 мільйонів. Вірю в те, що школу ми запустимо через 2-3 роки”, - зауважив Олександр Савченко.Директор підрядної організації “Олицький агробуд”, яка здійснює будівництво,розповів, що зведення школи розпочали ще у листопаді 2018 року. Згідно до умов договору, закінчити його мають до кінця 2020 року. Наразі зробили уже 80% фундаменту і почали мурувати перший поверх другого блоку.Минулого року з Фонду регіонального розвитку на будівництво виділили 4,2 мільйони гривень, ще 20 мільйонів мають виділити у 2019 році.Також Олек Войчак додав, що будівництво здійснюється “під ключ”, тобто здавати школу будівельники будуть уже вкомплектовану усіма необхідними меблями та обладнанням.