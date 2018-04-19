На ринку під Луцьком торгували сотнями літрів «лівого» алкоголю

Під час перевірки ринку ТК «Новий Ринок» в с. Рованці Луцького району встановили факти реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних ліцензій та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.Про це інформує управління контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області.В рамках операції «Акциз-2019» фіскали спільно з працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області здійснили виїзд для проведення фактичних перевірок у Луцькому районі.Підставою для проведення перевірок стала інформація, отримана за посередництвом програми «Легальний акциз», створення якої ініціювало управління контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області.Щойно фіскали отримали інформацію з територіальної громади про здійснення торгівельної діяльності без придбання дозвільних документів та інші порушення, в межах компетенції провели контрольно-перевірочні заходи.Факти зловживань в ході фактичних перевірок підтвердилися. А саме, фіскали зафіксували випадки безліцензійної діяльності з реалізації алкогольних напоїв та зберігання спиртного і цигарок без марок акцизного податку встановленого зразка, мала місце торгівля рідиною з характерним запахом спирту.Як результат, на території ринку ТК «Новий Ринок» в с. Рованці Луцького району співробітники оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області вилучили 185 пляшок алкогольних напоїв сумнівної якості, 12 пачок сигарет та 24 пляшки алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, 2 упаковки горілки «Beg in Box» об’ємом по 10 л, майже 120 літрів рідини з характерним запахом спирту у пластиковій тарі. Загальна вартість вилученого товару - 16.5 тисячі гривень.Окрім цього, встановлені факти роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі напої.За допущені порушення на підприємців очікує штраф на суму понад 141,5 тис. гривень.Фото ілюстративне