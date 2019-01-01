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Пасажири просять не закривати маршрут №47 у Луцьку

Пасажири просять не закривати маршрут №47 у Луцьку
У Луцьку мешканці просять не закривати маршрут №47.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Нагадаємо, що маршрутне таксі, яке курсувало у Луцьку за маршрутом №47 припиняє роботу. Про це говорили на засіданні виконавчого комітету у середу, 6 лютого.

"Маршрут сполучення 40-й квартал (КРЗ) - Боголюби (лікарня), єдиний автобус, що їде по вул. Чернишевського. Автобуси №47 завжди заповнені пасажирами. В години ПІК не завжди можна сісти в цю маршрутку, що свідчить про її актуальність. Я проживаю в с. Тарасове, мої діти відвідують гуртки в місті Луцьку біля ТАМ-ТАМу. 47 маршрутний автобус - це єдиний транспорт, яким можна доїхати в цей район без пересадки", - зазначає автор петиції Янчурська Світлана Леонідівна.

Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1209

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Теги: маршрутка, Луцьк
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