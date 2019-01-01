Пасажири просять не закривати маршрут №47 у Луцьку
Сьогодні, 17:53
У Луцьку мешканці просять не закривати маршрут №47.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Нагадаємо, що маршрутне таксі, яке курсувало у Луцьку за маршрутом №47 припиняє роботу. Про це говорили на засіданні виконавчого комітету у середу, 6 лютого.
"Маршрут сполучення 40-й квартал (КРЗ) - Боголюби (лікарня), єдиний автобус, що їде по вул. Чернишевського. Автобуси №47 завжди заповнені пасажирами. В години ПІК не завжди можна сісти в цю маршрутку, що свідчить про її актуальність. Я проживаю в с. Тарасове, мої діти відвідують гуртки в місті Луцьку біля ТАМ-ТАМу. 47 маршрутний автобус - це єдиний транспорт, яким можна доїхати в цей район без пересадки", - зазначає автор петиції Янчурська Світлана Леонідівна.
Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1209
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Нагадаємо, що маршрутне таксі, яке курсувало у Луцьку за маршрутом №47 припиняє роботу. Про це говорили на засіданні виконавчого комітету у середу, 6 лютого.
"Маршрут сполучення 40-й квартал (КРЗ) - Боголюби (лікарня), єдиний автобус, що їде по вул. Чернишевського. Автобуси №47 завжди заповнені пасажирами. В години ПІК не завжди можна сісти в цю маршрутку, що свідчить про її актуальність. Я проживаю в с. Тарасове, мої діти відвідують гуртки в місті Луцьку біля ТАМ-ТАМу. 47 маршрутний автобус - це єдиний транспорт, яким можна доїхати в цей район без пересадки", - зазначає автор петиції Янчурська Світлана Леонідівна.
Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1209
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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