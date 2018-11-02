«Батьківщина» розгорнула мережу для підкупу виборців, – нардеп
Сьогодні, 02:15
До виборів майже два місяці, а спостерігачі вже фіксують перші серйозні порушення в областях. Про недобросовісну агітацію з боку кількох кандидатів у президенти вже заявили в громадських рухах «Опора» та Комітет виборців України.
Про створення регіональної мережі з підкупу виборців заявив народний депутат Андрій Немировський. За його даними – технологічні групи однієї з партій організували схему, за якою так звані старші виборчих дільниць через агітаторів контролювали дані про людей, готових продати свій голос.
В документах, які оприлюднив нардеп, – фінансові звіти, вказівки щодо обходів під виглядом громадської організації, зразки анкет та поетапні кроки виконання доручень із підкупу. Усі матеріали – передані в прокуратуру та поліцію. Нардеп також проситиме силовиків надати захист людині, яка передала ці відомості і дозволила їх оприлюднити.
«Під час проведення нарад, зустрічей з виборцями, зібрань – в приватних бесідах пропонують прихильникам віддати свій голос за кандидата в президенти Юлію Володимирівну (Тимошенко - ред.) за матеріальну винагороду в сумі 500 гривень. Половина до голосування, інша половина – після», - розповів Андрій Немировський.
За наявною інформацією, групи з підкупу виборців створені як мінімум в двох областях України, що свідчить про можливу їх наявність в інших регіонах.
В Україні вже був прецедент реальної кримінальної справи за фактом підкупу виборців – після місцевих виборів жінка з Кілії, що на Одещині, отримала реальний термін – п’ять з половиною років позбавлення волі.
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Про створення регіональної мережі з підкупу виборців заявив народний депутат Андрій Немировський. За його даними – технологічні групи однієї з партій організували схему, за якою так звані старші виборчих дільниць через агітаторів контролювали дані про людей, готових продати свій голос.
В документах, які оприлюднив нардеп, – фінансові звіти, вказівки щодо обходів під виглядом громадської організації, зразки анкет та поетапні кроки виконання доручень із підкупу. Усі матеріали – передані в прокуратуру та поліцію. Нардеп також проситиме силовиків надати захист людині, яка передала ці відомості і дозволила їх оприлюднити.
«Під час проведення нарад, зустрічей з виборцями, зібрань – в приватних бесідах пропонують прихильникам віддати свій голос за кандидата в президенти Юлію Володимирівну (Тимошенко - ред.) за матеріальну винагороду в сумі 500 гривень. Половина до голосування, інша половина – після», - розповів Андрій Немировський.
За наявною інформацією, групи з підкупу виборців створені як мінімум в двох областях України, що свідчить про можливу їх наявність в інших регіонах.
В Україні вже був прецедент реальної кримінальної справи за фактом підкупу виборців – після місцевих виборів жінка з Кілії, що на Одещині, отримала реальний термін – п’ять з половиною років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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