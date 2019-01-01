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«Гроші вкладаються не в ідею, а в команду»: ТОП цитат луцького бізнесмена Віктора Корсака

«Гроші вкладаються не в ідею, а в команду»: ТОП цитат луцького бізнесмена Віктора Корсака
У місті Луцьку в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбулася відкрита розмова з луцьким бізнесменом, головою правління групи компаній VolWest Group Віктором Корсаком.

Так, 7 лютого у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», який організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», відомий лучанин розповів, як стати успішним стартапером та розбудовувати бізнес-проекти.

«Конкурент» зібрав найцікавіші цитати Віктора Корсака:

- «Накопичуйте досвід – не бійтеся помилятися».
- «Щоб мати ідею, треба нівелювати невизначеність».
- «Я рухаюся від загального до конкретного».
- «Потрібно вчити саме те, що спитають на екзамені».
- «Починайте бізнес із різними людьми, щоб хтось був інженером, хтось – маркетологом».
- «У нас було злиття з «Колібрісом», і вийшли такі ситуації, про які я напишу в мемуарах. Їхні внуки не будуть з ними вітатися».
- «Створюйте вражаюче перше враження».
- «Не треба робити зразу всі опції, варто спочатку зробити прототип, а потім «докручуйте».
- «На ринок потрібно заходити через кватирку і, бажано, після когось, хто вже заліз, але не скористався».
- «Кожній команді треба перемоги. Перемогами живляться члени команди».
- «Засновник – це сім’я, компанія – дитина».
- «Гроші вкладаються не в ідею, а в команду».
- «Невеликі зусилля дають грандіозний результат».
- «Я, як всі жовтенята, піонери. На канікулах – кролі, качки. Я можу безкінечно довго працювати».
- «Є якась випадковість, а після неї все зрозуміло».
- «Ти є той, з ким ти спілкуєшся, а мені спілкуватися з Ляшком… Був один міністр, який не брав хабарів, і його усунули від роботи».
- «Є плани, якщо працівники виконали 90 % роботи – отримують вищу зарплату, якщо більше 100 % – бонусацію», – про мотивацію працівників.
- «Знайдіть правильних людей і не заважайте їм працювати».
- «Як можуть такі картини стояти вдома – це жлобство», – про картини М. Кумановського.
- «Я не люблю рахувати – з голови смітник робити».
- «Меценатство передбачає соціальну складову як первинну».
- «Людина заходить одна, а виходить інша», – про Музей сучасного мистецтва.
- «Я проповідую таку річ: жінка має бути найкращим другом».
- «Спеціально я не імітую, що я хороший батько».
- «Найкращий спосіб щось вивчити – це почати когось вчити».

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Теги: Віктор Корсак, бізнес, цитата
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