«Гроші вкладаються не в ідею, а в команду»: ТОП цитат луцького бізнесмена Віктора Корсака

Віктором Корсаком.



Так, 7 лютого у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», який організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», відомий лучанин розповів, як стати успішним стартапером та розбудовувати бізнес-проекти.







- «Накопичуйте досвід – не бійтеся помилятися».

- «Щоб мати ідею, треба нівелювати невизначеність».

- «Я рухаюся від загального до конкретного».

- «Потрібно вчити саме те, що спитають на екзамені».

- «Починайте бізнес із різними людьми, щоб хтось був інженером, хтось – маркетологом».

- «У нас було злиття з «Колібрісом», і вийшли такі ситуації, про які я напишу в мемуарах. Їхні внуки не будуть з ними вітатися».

- «Створюйте вражаюче перше враження».

- «Не треба робити зразу всі опції, варто спочатку зробити прототип, а потім «докручуйте».

- «На ринок потрібно заходити через кватирку і, бажано, після когось, хто вже заліз, але не скористався».

- «Кожній команді треба перемоги. Перемогами живляться члени команди».

- «Засновник – це сім’я, компанія – дитина».

- «Гроші вкладаються не в ідею, а в команду».

- «Невеликі зусилля дають грандіозний результат».

- «Я, як всі жовтенята, піонери. На канікулах – кролі, качки. Я можу безкінечно довго працювати».

- «Є якась випадковість, а після неї все зрозуміло».

- «Ти є той, з ким ти спілкуєшся, а мені спілкуватися з Ляшком… Був один міністр, який не брав хабарів, і його усунули від роботи».

- «Є плани, якщо працівники виконали 90 % роботи – отримують вищу зарплату, якщо більше 100 % – бонусацію», – про мотивацію працівників.

- «Знайдіть правильних людей і не заважайте їм працювати».

- «Як можуть такі картини стояти вдома – це жлобство», – про картини М. Кумановського.

- «Я не люблю рахувати – з голови смітник робити».

- «Меценатство передбачає соціальну складову як первинну».

- «Людина заходить одна, а виходить інша», – про Музей сучасного мистецтва.

- «Я проповідую таку річ: жінка має бути найкращим другом».

- «Спеціально я не імітую, що я хороший батько».

- «Найкращий спосіб щось вивчити – це почати когось вчити».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Луцьку в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбулася відкрита розмова з луцьким бізнесменом, головою правління групи компаній VolWest GroupТак, 7 лютого у рамках проекту «Школа свідомого громадянина», який організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», відомий лучанин розповів, як стати успішним стартапером та розбудовувати бізнес-проекти. «Конкурент» зібрав найцікавіші цитати Віктора Корсака:- «Накопичуйте досвід – не бійтеся помилятися».- «Щоб мати ідею, треба нівелювати невизначеність».- «Я рухаюся від загального до конкретного».- «Потрібно вчити саме те, що спитають на екзамені».- «Починайте бізнес із різними людьми, щоб хтось був інженером, хтось – маркетологом».- «У нас було злиття з «Колібрісом», і вийшли такі ситуації, про які я напишу в мемуарах. Їхні внуки не будуть з ними вітатися».- «Створюйте вражаюче перше враження».- «Не треба робити зразу всі опції, варто спочатку зробити прототип, а потім «докручуйте».- «На ринок потрібно заходити через кватирку і, бажано, після когось, хто вже заліз, але не скористався».- «Кожній команді треба перемоги. Перемогами живляться члени команди».- «Засновник – це сім’я, компанія – дитина».- «Гроші вкладаються не в ідею, а в команду».- «Невеликі зусилля дають грандіозний результат».- «Я, як всі жовтенята, піонери. На канікулах – кролі, качки. Я можу безкінечно довго працювати».- «Є якась випадковість, а після неї все зрозуміло».- «Ти є той, з ким ти спілкуєшся, а мені спілкуватися з Ляшком… Був один міністр, який не брав хабарів, і його усунули від роботи».- «Є плани, якщо працівники виконали 90 % роботи – отримують вищу зарплату, якщо більше 100 % – бонусацію», – про мотивацію працівників.- «Знайдіть правильних людей і не заважайте їм працювати».- «Як можуть такі картини стояти вдома – це жлобство», – про картини М. Кумановського.- «Я не люблю рахувати – з голови смітник робити».- «Меценатство передбачає соціальну складову як первинну».- «Людина заходить одна, а виходить інша», – про Музей сучасного мистецтва.- «Я проповідую таку річ: жінка має бути найкращим другом».- «Спеціально я не імітую, що я хороший батько».- «Найкращий спосіб щось вивчити – це почати когось вчити».

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