Лучан зобов’язують встановлювати лічильники води. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



На побудинкові лічильники доведеться збирати гроші усім мешканцям – і тим, хто не має в квартирі індивідуального лічильника і тим, хто вже давно платить лише за свою воду.



Відповідний закон депатути Верховної Ради прийняли ще 2017 року. У документі українцям передбачили широкий вибір:



- лічильники купуєте і встановлюєте самостійно;

- самостійно купуєте, але всатновлює їх постачальник послуг;

- все робить водоканал.



Директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк запевняє, що в них – найвигідніші умови.



Детальніше – в сюжеті.



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