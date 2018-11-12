Лучан зобов’язують встановлювати лічильники води. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Усі луцькі будинки мають бути забезпечені приладами обліку холодної води.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
На побудинкові лічильники доведеться збирати гроші усім мешканцям – і тим, хто не має в квартирі індивідуального лічильника і тим, хто вже давно платить лише за свою воду.
Відповідний закон депатути Верховної Ради прийняли ще 2017 року. У документі українцям передбачили широкий вибір:
- лічильники купуєте і встановлюєте самостійно;
- самостійно купуєте, але всатновлює їх постачальник послуг;
- все робить водоканал.
Директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк запевняє, що в них – найвигідніші умови.
Детальніше – в сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
На побудинкові лічильники доведеться збирати гроші усім мешканцям – і тим, хто не має в квартирі індивідуального лічильника і тим, хто вже давно платить лише за свою воду.
Відповідний закон депатути Верховної Ради прийняли ще 2017 року. У документі українцям передбачили широкий вибір:
- лічильники купуєте і встановлюєте самостійно;
- самостійно купуєте, але всатновлює їх постачальник послуг;
- все робить водоканал.
Директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк запевняє, що в них – найвигідніші умови.
Детальніше – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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