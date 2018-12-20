Поліція стала чеснішою, а водіїв-нахаб – поменшало: ковельчани про рік роботи «патрульки»
Сьогодні, 22:54
Патрульна поліція Ковеля працює вже рік. На відміну від інших міст тут майже немає проблеми з кадрами: молодь йде працювати, бо хоче змінити ситуацію в місті.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
За рік лише троє людей звільнилися і це один з найкращих показників в Україні.
Попри постійні виклики, яких за рік роботи було аж 8,5 тисяч, поліцейські встигають займатися привентивною роботою.
"Посилено відпрацьовували по незаконному обігу наркотичних речовин", – каже заступник начальника відділу по несенню служби в м. Ковелі Сергій Цирульов.
Зі слів ковельчан, вони бачать позитивні зміни, та й водіїв-нахаб поменшало.
"Зараз стало набагато краще, бо поліція не дивиться на те, щоб "збити" з тебе побільше грошей, стала більш чесною", – вважає місцевий мешканець.
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Йдеться в сюжеті 12 каналу.
За рік лише троє людей звільнилися і це один з найкращих показників в Україні.
Попри постійні виклики, яких за рік роботи було аж 8,5 тисяч, поліцейські встигають займатися привентивною роботою.
"Посилено відпрацьовували по незаконному обігу наркотичних речовин", – каже заступник начальника відділу по несенню служби в м. Ковелі Сергій Цирульов.
Зі слів ковельчан, вони бачать позитивні зміни, та й водіїв-нахаб поменшало.
"Зараз стало набагато краще, бо поліція не дивиться на те, щоб "збити" з тебе побільше грошей, стала більш чесною", – вважає місцевий мешканець.
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