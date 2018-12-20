Поліція стала чеснішою, а водіїв-нахаб – поменшало: ковельчани про рік роботи «патрульки»





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За рік лише троє людей звільнилися і це один з найкращих показників в Україні.



Попри постійні виклики, яких за рік роботи було аж 8,5 тисяч, поліцейські встигають займатися привентивною роботою.



"Посилено відпрацьовували по незаконному обігу наркотичних речовин", – каже заступник начальника відділу по несенню служби в м. Ковелі Сергій Цирульов.



Зі слів ковельчан, вони бачать позитивні зміни, та й водіїв-нахаб поменшало.



"Зараз стало набагато краще, бо поліція не дивиться на те, щоб "збити" з тебе побільше грошей, стала більш чесною", – вважає місцевий мешканець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульна поліція Ковеля працює вже рік. На відміну від інших міст тут майже немає проблеми з кадрами: молодь йде працювати, бо хоче змінити ситуацію в місті.Йдеться в сюжеті 12 каналу За рік лише троє людей звільнилися і це один з найкращих показників в Україні.Попри постійні виклики, яких за рік роботи було аж 8,5 тисяч, поліцейські встигають займатися привентивною роботою."Посилено відпрацьовували по незаконному обігу наркотичних речовин", – каже заступник начальника відділу по несенню служби в м. КовеліЗі слів ковельчан, вони бачать позитивні зміни, та й водіїв-нахаб поменшало."Зараз стало набагато краще, бо поліція не дивиться на те, щоб "збити" з тебе побільше грошей, стала більш чесною", – вважає місцевий мешканець.

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