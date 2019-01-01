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На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО

На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО
Страуси та ему тепер можна побачити, не покидаючи області. Достатньо завітати на фермерське господарство «Вест-Фенікс», розташоване у селі Рівне Любомльського району.

Як працює підприємство сьогодні, 7 лютого, побачив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, - повідомляє прес-служба ВОЦЗ.

Фермерське господарство «Вест-Фенікс» створене в лютому 2015 року і займається розведенням свійської птиці. Тут приручили африканських та австралійських страусів, ему, вирощують лохину.

Екскурсію господарством провів його виконавчий директор Анатолій Прилуцький. Він розповів гостям про специфіку «страусиного» бізнесу, про розведення цієї екзотичної птиці, та особливості її поведінки.
На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО

На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО

Анатолій Прилуцький каже, що одне страусине яйце може важити понад кілограм, а також показав незвичний продукт – зелене яйце ему. Колір страусиного ж, каже, більш схоже до рожевого. За словами Анатолія Прилуцького, одне страусине яйце може важити до 1,300 кілограма.
На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО

На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО

На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО

На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО

На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО


Окрім незвичайної птиці, тут планують збільшити площі під вирощування лохини, а це, своєю чергою, створення нових робочих місць та розвиток економіки краю.

Анатолій Прилуцький каже, що на цей час господарство потребує агронома. Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк запевнив, що служба зайнятості застосує всі доступні інструменти, аби допомогти з вирішенням цього питання.

До слова, раніше Волинський обласний центр зайнятості укомплектував п’ять вакантних посад на «Вест-Фенікс». Працевлаштували три робітники по догляду за тваринами, лікаря ветеринарної медицини та кочегара.

Над укомплектуванням фермерського господарства кадрами служба зайнятості активно працюватиме й надалі.

На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО

На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО

На Волині розводять страусів та ему, які несуть зелені яйця. ФОТО

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Теги: страус, ему, ферма, Волинський обласний центр зайнятості, Анатолій Прилуцький, Роман Романюк
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