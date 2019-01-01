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8 лютого на Волині: гортаючи календар

8 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні святкують громадський діяч Костянтин Байчук (на фото) та депутат Волинської обласної ради Сергій Духницький.

Іменинники 8 лютого – Аркадій, Іван, Йосип, Ксенофонт, Марія, Семен.

Вітаємо волинян, у яких цього дня день народження чи день ангела.
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя, здобутків у всіх справах.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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