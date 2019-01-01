Волинянка у складі «Українських левиць» візьме участь у змаганнях Ліги Жіночого Боксу
Сьогодні, 03:30
Нещодавно Львів палко підтримував «Українських отаманів» у змаганнях Всесвітньої серії боксу, тепер переможну естафету підхоплюють «Українські левиці».
Новий шоу-проект створений з метою показати Україні та світу, що жіночий спорт може підкорювати серця тисяч глядачів, – пише КовельPost.
22 березня у Львові у клубі «Малевич» відбудеться незабутнє спортивне шоу – перший матч Ліги Жіночого Боксу між командами України та Польщі.
Нашу державу представлятиме команда «Українські Левиці», до якої увійшли найтитулованіші та найдосвідченіші українські спортсменки. У складі команди клубу – чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу з боксу, Заслужений майстер спорту України, ковельчанка Тетяна Коб.
31-річна спортсменка торік стала чемпіонкою України уже водинадцяте. Це рекорд в історії українського боксу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Новий шоу-проект створений з метою показати Україні та світу, що жіночий спорт може підкорювати серця тисяч глядачів, – пише КовельPost.
22 березня у Львові у клубі «Малевич» відбудеться незабутнє спортивне шоу – перший матч Ліги Жіночого Боксу між командами України та Польщі.
Нашу державу представлятиме команда «Українські Левиці», до якої увійшли найтитулованіші та найдосвідченіші українські спортсменки. У складі команди клубу – чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу з боксу, Заслужений майстер спорту України, ковельчанка Тетяна Коб.
31-річна спортсменка торік стала чемпіонкою України уже водинадцяте. Це рекорд в історії українського боксу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка у складі «Українських левиць» візьме участь у змаганнях Ліги Жіночого Боксу
Сьогодні, 03:30
«Батьківщина» розгорнула мережу для підкупу виборців, – нардеп
Сьогодні, 02:15
Лучанин шантажував родину столичного поліцейського «таємницями з особистого життя». ФОТО
Сьогодні, 01:17
8 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00