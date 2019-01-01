Волинянка у складі «Українських левиць» візьме участь у змаганнях Ліги Жіночого Боксу





Новий шоу-проект створений з метою показати Україні та світу, що жіночий спорт може підкорювати серця тисяч глядачів, – пише



22 березня у Львові у клубі «Малевич» відбудеться незабутнє спортивне шоу – перший матч Ліги Жіночого Боксу між командами України та Польщі.



Нашу державу представлятиме команда «Українські Левиці», до якої увійшли найтитулованіші та найдосвідченіші українські спортсменки. У складі команди клубу – чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу з боксу, Заслужений майстер спорту України, ковельчанка Тетяна Коб.



31-річна спортсменка торік стала чемпіонкою України уже водинадцяте. Це рекорд в історії українського боксу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно Львів палко підтримував «Українських отаманів» у змаганнях Всесвітньої серії боксу, тепер переможну естафету підхоплюють «Українські левиці».Новий шоу-проект створений з метою показати Україні та світу, що жіночий спорт може підкорювати серця тисяч глядачів, – пише КовельPost 22 березня у Львові у клубі «Малевич» відбудеться незабутнє спортивне шоу – перший матч Ліги Жіночого Боксу між командами України та Польщі.Нашу державу представлятиме команда «Українські Левиці», до якої увійшли найтитулованіші та найдосвідченіші українські спортсменки. У складі команди клубу – чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу з боксу, Заслужений майстер спорту України, ковельчанка31-річна спортсменка торік стала чемпіонкою України уже водинадцяте. Це рекорд в історії українського боксу.

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