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До лісу на Волині заселили 200 фазанів. ВІДЕО

До лісу на Волині заселили 200 фазанів. ВІДЕО
Нові мешканці у Звірівському лісомисливському господарстві. Туди заселили фазанів. Птахів привезли для збагачення місцевої фауни.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Поки що вони живуть у спеціально обладнаному вольєрі.

"Спочатку поспостерігаємо, як вони будуть себе поводити і чи будемо ми далі їх розводити", – каже лісничий Роман Наумук.

Закупили птахів на Рівненщині, усього 200 голів. Лісники розповідають, що у природі фазани мешкають у степових зонах, однак до волинського клімату адаптуються добре і навіть дають потомство.

"Спершу вони себе погано поводили, але я думаю, що це через те, що вони ще не акліматизувались тут, а зараз вони себе добре почувають, з'їдають майже весь корм, який ми їм даємо", – розповів директор ДП "Лісомисливське господарство Звірівське" Сергій Тишковець.

Самці фазана яскравого забарвлення, а самки сірі. Природа продумала все до дрібниць, – кажуть лісники. Яскравим оперенням приваблюють самок, а непомітне забарвлення рятує курочок, адже захищає їх у той час, коли вони висиджують потенційне потомство.

За умови повноцінного харчування птахи можуть витримати до 40 градусів морозу.

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Теги: фазани, ліс, лісники
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