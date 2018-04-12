До лісу на Волині заселили 200 фазанів. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Поки що вони живуть у спеціально обладнаному вольєрі.



"Спочатку поспостерігаємо, як вони будуть себе поводити і чи будемо ми далі їх розводити", – каже лісничий Роман Наумук.



Закупили птахів на Рівненщині, усього 200 голів. Лісники розповідають, що у природі фазани мешкають у степових зонах, однак до волинського клімату адаптуються добре і навіть дають потомство.



"Спершу вони себе погано поводили, але я думаю, що це через те, що вони ще не акліматизувались тут, а зараз вони себе добре почувають, з'їдають майже весь корм, який ми їм даємо", – розповів директор ДП "Лісомисливське господарство Звірівське" Сергій Тишковець.



Самці фазана яскравого забарвлення, а самки сірі. Природа продумала все до дрібниць, – кажуть лісники. Яскравим оперенням приваблюють самок, а непомітне забарвлення рятує курочок, адже захищає їх у той час, коли вони висиджують потенційне потомство.



За умови повноцінного харчування птахи можуть витримати до 40 градусів морозу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нові мешканці у Звірівському лісомисливському господарстві. Туди заселили фазанів. Птахів привезли для збагачення місцевої фауни.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Поки що вони живуть у спеціально обладнаному вольєрі."Спочатку поспостерігаємо, як вони будуть себе поводити і чи будемо ми далі їх розводити", – каже лісничийЗакупили птахів на Рівненщині, усього 200 голів. Лісники розповідають, що у природі фазани мешкають у степових зонах, однак до волинського клімату адаптуються добре і навіть дають потомство."Спершу вони себе погано поводили, але я думаю, що це через те, що вони ще не акліматизувались тут, а зараз вони себе добре почувають, з'їдають майже весь корм, який ми їм даємо", – розповів директор ДП "Лісомисливське господарство Звірівське"Самці фазана яскравого забарвлення, а самки сірі. Природа продумала все до дрібниць, – кажуть лісники. Яскравим оперенням приваблюють самок, а непомітне забарвлення рятує курочок, адже захищає їх у той час, коли вони висиджують потенційне потомство.За умови повноцінного харчування птахи можуть витримати до 40 градусів морозу.

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