Винагороду за вандала, який знищив ліхтар в парку, віддали у луцький монастир

Ігор Швець пообіцяв тим, хто знайде вандала із луцького парку, активісти пожертвували Луцькому Братському Хрестовоздвиженському чоловічому монастирю.



Про це йдеться на сторінці монастиря у



Нагадаємо, що увечері 6 лютого молодий х



Згодом луцький меценат Ігор Швець пообіцяв 5 тисяч гривень винагороди за інформацію про вандала.



Зрештою особу хлопця таки



«Намісник і братія нашого монастиря висловлюють щиру подяку меценату Братської обителі Ігорю Швецю та небайдужим активістам, які допомогли виявити й притягнути до відповідальності вандала...



Ми зворушені фактом не лише оперативності активістів, а й тим, що вони відмовились від обіцяної паном Ігорем винагороди (п'ять тисяч гривень), пожертвувавши її нашій чернечій спільноті», – повідомили в монастирі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винагороду, розміром 5 тисяч гривень, яку луцький підриємецьпообіцяв тим, хто знайде вандала із луцького парку, активісти пожертвували Луцькому Братському Хрестовоздвиженському чоловічому монастирю.Про це йдеться на сторінці монастиря у facebook Нагадаємо, що увечері 6 лютого молодий х лопець пошкодив ліхтар у центральному парку міста . Інспектори муніципальної варти оприлюднили відео, на якому зафіксовано акт вандалізму та попросили допомогти впізнати хулігана.Згодом луцький меценат Ігор Швець пообіцяв 5 тисяч гривень винагороди за інформацію про вандала.Зрештою особу хлопця таки встановили . Ним виявився Богдан Ступаков 1999 року народження. Хлопець публічно вибачився за свій вчинок перед громадою міста.«Намісник і братія нашого монастиря висловлюють щиру подяку меценату Братської обителі Ігорю Швецю та небайдужим активістам, які допомогли виявити й притягнути до відповідальності вандала...Ми зворушені фактом не лише оперативності активістів, а й тим, що вони відмовились від обіцяної паном Ігорем винагороди (п'ять тисяч гривень), пожертвувавши її нашій чернечій спільноті», – повідомили в монастирі.

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