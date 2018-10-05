Винагороду за вандала, який знищив ліхтар в парку, віддали у луцький монастир
Сьогодні, 00:35
Винагороду, розміром 5 тисяч гривень, яку луцький підриємець Ігор Швець пообіцяв тим, хто знайде вандала із луцького парку, активісти пожертвували Луцькому Братському Хрестовоздвиженському чоловічому монастирю.
Про це йдеться на сторінці монастиря у facebook.
Нагадаємо, що увечері 6 лютого молодий хлопець пошкодив ліхтар у центральному парку міста. Інспектори муніципальної варти оприлюднили відео, на якому зафіксовано акт вандалізму та попросили допомогти впізнати хулігана.
Згодом луцький меценат Ігор Швець пообіцяв 5 тисяч гривень винагороди за інформацію про вандала.
Зрештою особу хлопця таки встановили. Ним виявився Богдан Ступаков 1999 року народження. Хлопець публічно вибачився за свій вчинок перед громадою міста.
«Намісник і братія нашого монастиря висловлюють щиру подяку меценату Братської обителі Ігорю Швецю та небайдужим активістам, які допомогли виявити й притягнути до відповідальності вандала...
Ми зворушені фактом не лише оперативності активістів, а й тим, що вони відмовились від обіцяної паном Ігорем винагороди (п'ять тисяч гривень), пожертвувавши її нашій чернечій спільноті», – повідомили в монастирі.
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Про це йдеться на сторінці монастиря у facebook.
Нагадаємо, що увечері 6 лютого молодий хлопець пошкодив ліхтар у центральному парку міста. Інспектори муніципальної варти оприлюднили відео, на якому зафіксовано акт вандалізму та попросили допомогти впізнати хулігана.
Згодом луцький меценат Ігор Швець пообіцяв 5 тисяч гривень винагороди за інформацію про вандала.
Зрештою особу хлопця таки встановили. Ним виявився Богдан Ступаков 1999 року народження. Хлопець публічно вибачився за свій вчинок перед громадою міста.
«Намісник і братія нашого монастиря висловлюють щиру подяку меценату Братської обителі Ігорю Швецю та небайдужим активістам, які допомогли виявити й притягнути до відповідальності вандала...
Ми зворушені фактом не лише оперативності активістів, а й тим, що вони відмовились від обіцяної паном Ігорем винагороди (п'ять тисяч гривень), пожертвувавши її нашій чернечій спільноті», – повідомили в монастирі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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