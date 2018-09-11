вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обіцяють зробити уже 17 років: лучанин-візочник просить відремонтувати зруйнований двір. ВІДЕО

Обіцяють зробити уже 17 років: лучанин-візочник просить відремонтувати зруйнований двір. ВІДЕО
Лучанин Роман Юрчук, який після автокатастрофи опинився на інвалідному візку, нарікає на зруйнований двір біля його будинку. Хлопець каже, дорога прибудинкової території небезпечна навіть для здорових людей, а для осіб з обмеженими можливостями й поготів.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Майже три роки тому хлопець потрапив в автокатастрофу в Польщі. Він заснув за кермом і злетів з траси. Найстаршніше те, що важкі травми він отримав через подушку безпеки.

Після аварії лікарі діагностували у хлопця перелом шийних хребців, правого стегна, лівої гомілки та забій легень.

І хоча хлопець уже адаптувався до інвалідного візка, прогулянка на вулиці для нього справжнє випробування, адже дорога у подвір'ї на проспекті Молоді, 19 у катастрофічному стані.

Деталі – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: двір, ремонт, Молоді, Роман Юрчук, візочник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обіцяють зробити уже 17 років: лучанин-візочник просить відремонтувати зруйнований двір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
На Волині водій BMW влетів у паркан та втік
Сьогодні, 08:17
Луцькі медики кажуть, що випереджають медреформу. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
До лісу на Волині заселили 200 фазанів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:46
У Луцьку викрили ще одного збоченця, - соцмережі. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
У Луцьку люди з інвалідністю майже місяць не можуть вийти з будинку. ВІДЕО У Луцьку люди з інвалідністю майже місяць не можуть вийти з будинку. ВІДЕО
11 вересень, 2018, 13:15
Ремонт двору в Луцьку завершили, не розпочавши Ремонт двору в Луцьку завершили, не розпочавши
14 серпень, 2018, 22:39
Ремонт двору Луцькради обійдеться у 600 тисяч Ремонт двору Луцькради обійдеться у 600 тисяч
19 липень, 2018, 07:23
У Луцьку частково перекрили вулицю У Луцьку частково перекрили вулицю
09 липень, 2018, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обіцяють зробити уже 17 років: лучанин-візочник просить відремонтувати зруйнований двір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
 0
На Волині водій BMW влетів у паркан та втік
Сьогодні, 08:17
 0
Луцькі медики кажуть, що випереджають медреформу. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
 0
До лісу на Волині заселили 200 фазанів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:46
 0
У Луцьку викрили ще одного збоченця, - соцмережі. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8