Обіцяють зробити уже 17 років: лучанин-візочник просить відремонтувати зруйнований двір. ВІДЕО

Роман Юрчук, який після автокатастрофи опинився на інвалідному візку, нарікає на зруйнований двір біля його будинку. Хлопець каже, дорога прибудинкової території небезпечна навіть для здорових людей, а для осіб з обмеженими можливостями й поготів.



Про це йдеться в сюжеті



Майже три роки тому хлопець потрапив в автокатастрофу в Польщі. Він заснув за кермом і злетів з траси. Найстаршніше те, що важкі травми він отримав через подушку безпеки.



Після аварії лікарі діагностували у хлопця перелом шийних хребців, правого стегна, лівої гомілки та забій легень.



І хоча хлопець уже адаптувався до інвалідного візка, прогулянка на вулиці для нього справжнє випробування, адже дорога у подвір'ї на проспекті Молоді, 19 у катастрофічному стані.



Деталі – у сюжеті.







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