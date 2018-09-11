Обіцяють зробити уже 17 років: лучанин-візочник просить відремонтувати зруйнований двір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
Лучанин Роман Юрчук, який після автокатастрофи опинився на інвалідному візку, нарікає на зруйнований двір біля його будинку. Хлопець каже, дорога прибудинкової території небезпечна навіть для здорових людей, а для осіб з обмеженими можливостями й поготів.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Майже три роки тому хлопець потрапив в автокатастрофу в Польщі. Він заснув за кермом і злетів з траси. Найстаршніше те, що важкі травми він отримав через подушку безпеки.
Після аварії лікарі діагностували у хлопця перелом шийних хребців, правого стегна, лівої гомілки та забій легень.
І хоча хлопець уже адаптувався до інвалідного візка, прогулянка на вулиці для нього справжнє випробування, адже дорога у подвір'ї на проспекті Молоді, 19 у катастрофічному стані.
Деталі – у сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Майже три роки тому хлопець потрапив в автокатастрофу в Польщі. Він заснув за кермом і злетів з траси. Найстаршніше те, що важкі травми він отримав через подушку безпеки.
Після аварії лікарі діагностували у хлопця перелом шийних хребців, правого стегна, лівої гомілки та забій легень.
І хоча хлопець уже адаптувався до інвалідного візка, прогулянка на вулиці для нього справжнє випробування, адже дорога у подвір'ї на проспекті Молоді, 19 у катастрофічному стані.
Деталі – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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