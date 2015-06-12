Лучанин шантажував родину столичного поліцейського «таємницями з особистого життя». ФОТО





Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції на своїй сторінці у



Шахрай вигадав «легенду», пов’язану начебто з таємницею особистого життя поліцейського, і почав надсилати смс-повідомлення рідним равоохоронця. За нерозголошення цієї «таємниці» забажав 7 тисяч доларів США.



Особу зловмисника швидко встановили оперативники внутрішньої безпеки поліції.



До Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України звернувся працівник київської поліції і розповів про абсурдну ситуацію. Наприкінці 2018 року на мобільний телефон його дружини (теж співробітника поліції) почали надходити смс-повідомлення: невідома особа зазначала, що володіє відомостями про особисте життя подружжя, розголошення яких неабияк негативно вдарить по репутації сім’ї. За збереження цієї інформації в таємниці потрібно було передати 7 тисяч доларів США готівкою.



Жодних підстав для того, щоб домовлятися з невідомим шантажистом, у родини правоохоронців не було. Однак, сам факт, як різновид афери, до яких вдаються шахраї для незаконного збагачення, спонукав звернутися до ДВБ та встановити особу (осіб) абонента невідомого номеру.



За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Територіальним управлінням ДБР, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури, було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.



Після низки заходів оперативники ДВБ встановили, що відправником смс-повідомлень є 25-річний мешканець Києва, уродженець міста Луцьк, Волинської області, в минулому неодноразово судимий.



Невдовзі зловмисник призначив зустріч дружині заявника для одержання бажаних «відкупних» та, навіть, приніс завчасно написану розписку. Після отримання коштів аферист відразу був затриманий бійцями відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та працівниками Головного слідчого управління НПУ.



Мету скоєного пояснив нагальною потребою грошей. Про те, що сподівався розбагатіти за рахунок саме родини поліцейських, знав і це його не зупинило.



На теперішній час шахрай-шантажист затриманий в порядку ст.208 КПК України. Слідчими ГСУ НПУ йому вже оголошено підозру за ч.2 ст.189 КК України, з подальшою перекваліфікацією. Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець Луцька задля фінансової наживи почав шантажувати столичного поліцейського.Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції на своїй сторінці у facebook Шахрай вигадав «легенду», пов’язану начебто з таємницею особистого життя поліцейського, і почав надсилати смс-повідомлення рідним равоохоронця. За нерозголошення цієї «таємниці» забажав 7 тисяч доларів США.Особу зловмисника швидко встановили оперативники внутрішньої безпеки поліції.До Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України звернувся працівник київської поліції і розповів про абсурдну ситуацію. Наприкінці 2018 року на мобільний телефон його дружини (теж співробітника поліції) почали надходити смс-повідомлення: невідома особа зазначала, що володіє відомостями про особисте життя подружжя, розголошення яких неабияк негативно вдарить по репутації сім’ї. За збереження цієї інформації в таємниці потрібно було передати 7 тисяч доларів США готівкою.Жодних підстав для того, щоб домовлятися з невідомим шантажистом, у родини правоохоронців не було. Однак, сам факт, як різновид афери, до яких вдаються шахраї для незаконного збагачення, спонукав звернутися до ДВБ та встановити особу (осіб) абонента невідомого номеру.За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Територіальним управлінням ДБР, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури, було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.Після низки заходів оперативники ДВБ встановили, що відправником смс-повідомлень є 25-річний мешканець Києва, уродженець міста Луцьк, Волинської області, в минулому неодноразово судимий.Невдовзі зловмисник призначив зустріч дружині заявника для одержання бажаних «відкупних» та, навіть, приніс завчасно написану розписку. Після отримання коштів аферист відразу був затриманий бійцями відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та працівниками Головного слідчого управління НПУ.Мету скоєного пояснив нагальною потребою грошей. Про те, що сподівався розбагатіти за рахунок саме родини поліцейських, знав і це його не зупинило.На теперішній час шахрай-шантажист затриманий в порядку ст.208 КПК України. Слідчими ГСУ НПУ йому вже оголошено підозру за ч.2 ст.189 КК України, з подальшою перекваліфікацією. Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

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