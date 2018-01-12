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У Тернополі пенсіонерку судитимуть за незаконні субсидії

У Тернополі пенсіонерку судитимуть за незаконні субсидії
У Тернополі 67-річну пенсіонерку судитимуть за шахрайство шляхом отримання 20 тис. грн субсидій після покупки квартири.

У Тернополі 67-річну пенсіонерку судитимуть за шахрайство шляхом отримання 20 тис. грн субсидій після покупки квартири, повідомляє прес-служба поліції Тернопільській області.

Літня жінка отримала субсидії в розмірі 20 тис. грн і в той же час придбала квартиру в Івано-Франківську, яка дорожча ніж 50 тис. грн.

Відомості за фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство.

Пенсіонерці загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів, виправні роботи строком до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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Теги: субсидія, Тернопіль, пенсіонерка, суд
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