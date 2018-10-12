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У Луцьку викрили ще одного збоченця, - соцмережі. ВІДЕО

У Луцьку викрили ще одного збоченця, - соцмережі. ВІДЕО
У Луцьку, 7 лютого, неподалік заводу "Кромберг енд Шуберт" помітили чоловіка, який займався онанізмом.

Про це пише Тая Черняк у соцмережі facebook.

"Луцьк повинен знати своїх "героїв" в обличчя. Познайомтесь, будь ласка, з нешановним водієм, який любить паркуватися біля тротуару недалеко від заправки "Аветра" (це та, що біля Нового Ринку і Кромберг енд Шуберт) якраз з того боку, де ходять всі перехожі.Він чемно виходить з машини, обходить її, пристроюється біля заднього колеса і ....дзюняє на нього. Коли "жертва" проходить повз машину, робить вигляд, що просто не помітив перехожу, швиденько застібає штанята, сідає в машину і чекає наступну жінку або дівчину. Можливо наш антигерой і не прочитає цей пост, але сподіваюсь його знайомі чи колеги впізнають його по фото... Просто бридко, бо людині всерівно чи йде доросла жінка, чи йде молода дівчина, чи мама з дитиною. P.S.: з етичних міркувань кадри лише чемного характеру", - йдеться у дописі.

Відео можна переглянути тут.

Нагадаємо, що у Луцьку поблизу школи № 9 сфотографували чоловіка з оголеним статевим членом, який чіплявся до дітей.

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Теги: збоченець, Кромберг енд Шуберт
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