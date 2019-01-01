На Волині водій BMW влетів у паркан та втік





Аварія сталась близько 20:00, – пише



Вийшовши у сутінках на вулиці, господар зауважив зігнутий металевий стовпець.



Сумою збитків – 300 гривень.



Також сталась ДТП за участю водія із Івано-Франківщини. Його BMW, за попередньою інформацією, через невибрану безпечну швидкість руху вилетів на узбіччя і врізався в електричну опору.



На щастя, пошкоджень зазнали лише стовп та автомобіль, про що водій відразу ж повідомив поліцейських.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові невідомий водій врізався у паркан місцевого жителя та втік.Аварія сталась близько 20:00, – пише Волинь Нова Вийшовши у сутінках на вулиці, господар зауважив зігнутий металевий стовпець.Сумою збитків – 300 гривень.Також сталась ДТП за участю водія із Івано-Франківщини. Його BMW, за попередньою інформацією, через невибрану безпечну швидкість руху вилетів на узбіччя і врізався в електричну опору.На щастя, пошкоджень зазнали лише стовп та автомобіль, про що водій відразу ж повідомив поліцейських.

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