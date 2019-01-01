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У Луцьку біля спорт-клубу – гори сміття

У Луцьку біля спорт-клубу – гори сміття
У Луцьку муніципали виявили ще одне стихійне сміттєзвалище, яке утворилось по вулиці Писаревського, 3 на прилеглій території спорт-клубу "LimeFitClub".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Відтак, власнику клубу було видано припис на усунення порушення та попереджено про адміністративну відповідальність відповідно до ст. 152 КУпАП в разі його невиконання.


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Теги: муніципали, сміття
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