У Луцьку біля спорт-клубу – гори сміття





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Відтак, власнику клубу було видано припис на усунення порушення та попереджено про адміністративну відповідальність відповідно до ст. 152 КУпАП в разі його невиконання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали виявили ще одне стихійне сміттєзвалище, яке утворилось по вулиці Писаревського, 3 на прилеглій території спорт-клубу "LimeFitClub".Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Відтак, власнику клубу було видано припис на усунення порушення та попереджено про адміністративну відповідальність відповідно до ст. 152 КУпАП в разі його невиконання.

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