Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку
Сьогодні, 09:31
У Луцьку на проспекті Соборності, 30а працівники одного із ЖКГ проводили заміну каналізаційної труби без дозвільних документів.
Про це повідомили на Facebook-сторінці муніципалів.
7 лютого інспектори департаменту виявили проведення земляних робіт по ремонту каналізаційної труби працівниками ЛК ЖЕК #8 ЖБК.
Інспектори склали адміністративний протокол на заступника начальника ЖЕКу по ст.152 КУпАП за проведення земляних робіт без ордера.
У дописі нагадують, що у відповідності до Правил благоустрою міста Луцька для проведення будь-яких земляних робіт на території міста необхідно звернутися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці муніципалів.
7 лютого інспектори департаменту виявили проведення земляних робіт по ремонту каналізаційної труби працівниками ЛК ЖЕК #8 ЖБК.
Інспектори склали адміністративний протокол на заступника начальника ЖЕКу по ст.152 КУпАП за проведення земляних робіт без ордера.
У дописі нагадують, що у відповідності до Правил благоустрою міста Луцька для проведення будь-яких земляних робіт на території міста необхідно звернутися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
"№;; тобто мешканців може топити бути проблеми з водопостачанням а ви стійте в черзі по дозвіл?????
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