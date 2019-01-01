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Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку

Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку
У Луцьку на проспекті Соборності, 30а працівники одного із ЖКГ проводили заміну каналізаційної труби без дозвільних документів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці муніципалів.

7 лютого інспектори департаменту виявили проведення земляних робіт по ремонту каналізаційної труби працівниками ЛК ЖЕК #8 ЖБК.

Інспектори склали адміністративний протокол на заступника начальника ЖЕКу по ст.152 КУпАП за проведення земляних робіт без ордера.

У дописі нагадують, що у відповідності до Правил благоустрою міста Луцька для проведення будь-яких земляних робіт на території міста необхідно звернутися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку
Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку
Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку
Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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Коментарі 1
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"№;; тобто мешканців може топити бути проблеми з водопостачанням а ви стійте в черзі по дозвіл?????
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