Муніципали покарали комунальника, який дав дозвіл на проведення «розкопок» у Луцьку





Про це повідомили на Facebook-сторінці муніципалів.



7 лютого інспектори департаменту виявили проведення земляних робіт по ремонту каналізаційної труби працівниками ЛК ЖЕК #8 ЖБК.



Інспектори склали адміністративний протокол на заступника начальника ЖЕКу по ст.152 КУпАП за проведення земляних робіт без ордера.



У дописі нагадують, що у відповідності до Правил благоустрою міста Луцька для проведення будь-яких земляних робіт на території міста необхідно звернутися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



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