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Домашнє насильство, хуліганство та алкоголь: яким було 7 лютого у ковельських патрульних

Домашнє насильство, хуліганство та алкоголь: яким було 7 лютого у ковельських патрульних
У Ковелі патрульні виявили двох нетверезих чоловіків у громадському місці. Під час оформлення протоколу один із них почав шарпати правоохоронця.

У ніч з 7 на 8 лютого інспектори в Ковелі прибули на виклик про домашнє насильство: жінка поскаржилась, що її син вчиняє щодо неї насильство психологічного характеру. По даній справі відібрали необхідні пояснення, а на порушника оформили протокол за домашнє насильство.

Далі патрульні отримали повідомлення, що в приміщенні залізничного вокзалу нетверезі особи палять та порушують громадський порядок. На місці події виявили 31-річного ковельчанина, який в нетверезому стані продовжував розпивати алкоголь просто в приміщенні вокзалу. Його затримали і оформили постанову й протокол за порушення.

Цієї ж ночі біля вокзалу виявили ще 2 осіб, які перебували в п’яному вигляді у громадському місці. На законні зауваження полісменів припинити правопорушення і піти додому не зреагували, тож їх затримали. Під час розгляду справи один з порушників почав хапати патрульного за формений одяг та виражатись нецензурною лайкою.

Тож, окрім протоколу та постанови за появу в п’яному вигляді у громадському місці, він отримав ще й протокол за злісну непокору правоохоронцям. Його «колега» також отримав необхідні адмінматеріали за порушення.
Домашнє насильство, хуліганство та алкоголь: яким було 7 лютого у ковельських патрульних
Домашнє насильство, хуліганство та алкоголь: яким було 7 лютого у ковельських патрульних
Домашнє насильство, хуліганство та алкоголь: яким було 7 лютого у ковельських патрульних

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Теги: поліція, Волинь, Ковель
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