Трагедія на Волині: під час пожежі загинули двоє чоловіків

В селі Пончів Володимир-Волинського району в пожежі загинули двоє чоловіків.Трагедія трапилась у дерев’яному житловому будинку на вулиці Шевченка, 8 лютого близько півночі, - інформує ДСНС у Волинській області.Повідомлення про пожежу надійшло до служби «101» о 00:38.Осередок пожежі знаходився в одній з кімнат, вогонь поширився на горище і дах, будинок був заповнений димом. Щоб зайти всередину, рятувальники включились в ізолюючі апарати на стисненому повітрі та застосували для гасіння пожежі 2 потужних водяних стволи.На жаль, на місці пожежі були виявлені тіла двох громадян, врятувати їх було вже неможливо.Загиблими виявились 48-річний Микола М. та безробітний 34-річний Олександр С. Над розслідуванням всіх обставин трагедії працює спеціальна комісія на чолі з правоохоронцями, до складу якої увійшли фахівці цивільного захисту та представники місцевої влади.Однією з імовірних причин вважається необережне поводження з вогнем одного з потерпілих.Ліквідувати пожежу вдалось о 01:30, вогонь знищив житлову кімнату, частково стіни та дах будинку.