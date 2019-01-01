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Трагедія на Волині: під час пожежі загинули двоє чоловіків

Трагедія на Волині: під час пожежі загинули двоє чоловіків
В селі Пончів Володимир-Волинського району в пожежі загинули двоє чоловіків.

Трагедія трапилась у дерев’яному житловому будинку на вулиці Шевченка, 8 лютого близько півночі, - інформує ДСНС у Волинській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до служби «101» о 00:38.

Осередок пожежі знаходився в одній з кімнат, вогонь поширився на горище і дах, будинок був заповнений димом. Щоб зайти всередину, рятувальники включились в ізолюючі апарати на стисненому повітрі та застосували для гасіння пожежі 2 потужних водяних стволи.

На жаль, на місці пожежі були виявлені тіла двох громадян, врятувати їх було вже неможливо.

Загиблими виявились 48-річний Микола М. та безробітний 34-річний Олександр С. Над розслідуванням всіх обставин трагедії працює спеціальна комісія на чолі з правоохоронцями, до складу якої увійшли фахівці цивільного захисту та представники місцевої влади.

Однією з імовірних причин вважається необережне поводження з вогнем одного з потерпілих.

Ліквідувати пожежу вдалось о 01:30, вогонь знищив житлову кімнату, частково стіни та дах будинку.


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Теги: пожежа, тіла, Волинь
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