На Волині спалахнув будинок: власника госпіталізували
Сьогодні, 09:52
У селищі Іваничі на вулиці 8 березня загорівся цегляний будинок. На щастя, власник будинку зміг самотужки покинути кімнату.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
7 лютого о 22:27 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку.
За викликом о 22:32 прибула чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №18 з райцентру. Бійці в складі ланки газодимозахисників подали на гасіння пожежі в одній з кімнат водяний ствол. Ліквідація пожежі зафіксована о 23:15.
Власник будинку, чоловік похилого віку Володимир Г., ще до прибуття рятувальників зміг самотужки залишити кімнату, наповнену вогнем і димом, отож лікарі госпіталізували його каретою швидкої допомоги в місцеву лікарню з діагнозом «гостре отруєння продуктами горіння».
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
7 лютого о 22:27 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку.
За викликом о 22:32 прибула чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №18 з райцентру. Бійці в складі ланки газодимозахисників подали на гасіння пожежі в одній з кімнат водяний ствол. Ліквідація пожежі зафіксована о 23:15.
Власник будинку, чоловік похилого віку Володимир Г., ще до прибуття рятувальників зміг самотужки залишити кімнату, наповнену вогнем і димом, отож лікарі госпіталізували його каретою швидкої допомоги в місцеву лікарню з діагнозом «гостре отруєння продуктами горіння».
Причина пожежі встановлюється.
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