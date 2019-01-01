У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО





Про це інформує кореспондент



Зіткнулися Mercedes Vito, Mercedes-Benz E-Class Sedan і Кіа. На місці аварії працює швидка і ДСНС.



Зі слів патрульної поліції, причини ДТП наразі встановлюються. Згідно з попередніми даними, водії тверезі.



Постраждалі отримали легкі травми. Автівки зазнали значні механічні пошкодження. В сірого Mercedes і червоного Mercedes Vito побита передня частина.



В КІА - ліве крило.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вранці 8 лютого на вулиці Дубнівській трапилась аварія.Про це інформує кореспондент Волинських Новин з місця ДТП.Зіткнулися Mercedes Vito, Mercedes-Benz E-Class Sedan і Кіа. На місці аварії працює швидка і ДСНС.Зі слів патрульної поліції, причини ДТП наразі встановлюються. Згідно з попередніми даними, водії тверезі.Постраждалі отримали легкі травми. Автівки зазнали значні механічні пошкодження. В сірого Mercedes і червоного Mercedes Vito побита передня частина.В КІА - ліве крило.

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