У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
Сьогодні, 09:58
У Луцьку вранці 8 лютого на вулиці Дубнівській трапилась аварія.
Про це інформує кореспондент Волинських Новин з місця ДТП.
Зіткнулися Mercedes Vito, Mercedes-Benz E-Class Sedan і Кіа. На місці аварії працює швидка і ДСНС.
Зі слів патрульної поліції, причини ДТП наразі встановлюються. Згідно з попередніми даними, водії тверезі.
Постраждалі отримали легкі травми. Автівки зазнали значні механічні пошкодження. В сірого Mercedes і червоного Mercedes Vito побита передня частина.
В КІА - ліве крило.
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Про це інформує кореспондент Волинських Новин з місця ДТП.
Зіткнулися Mercedes Vito, Mercedes-Benz E-Class Sedan і Кіа. На місці аварії працює швидка і ДСНС.
Зі слів патрульної поліції, причини ДТП наразі встановлюються. Згідно з попередніми даними, водії тверезі.
Постраждалі отримали легкі травми. Автівки зазнали значні механічні пошкодження. В сірого Mercedes і червоного Mercedes Vito побита передня частина.
В КІА - ліве крило.
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