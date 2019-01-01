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У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО

У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
У Луцьку вранці 8 лютого на вулиці Дубнівській трапилась аварія.

Про це інформує кореспондент Волинських Новин з місця ДТП.

Зіткнулися Mercedes Vito, Mercedes-Benz E-Class Sedan і Кіа. На місці аварії працює швидка і ДСНС.

Зі слів патрульної поліції, причини ДТП наразі встановлюються. Згідно з попередніми даними, водії тверезі.

Постраждалі отримали легкі травми. Автівки зазнали значні механічні пошкодження. В сірого Mercedes і червоного Mercedes Vito побита передня частина.

В КІА - ліве крило.

У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській влупились три автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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