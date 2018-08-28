За скільки можна купити двокімнатну квартиру від «Інвестора»*





Вартість одного квадратного метру становить 13 000 гривень. Втім, це мінімальна ціна, оскільки також на вартість за квадратний метр впливає і поверх, на якому розміщена квартира, - інформує



Яке планування квартири?



Загальна площа двокімнатної квартири у ЖК «Супернова» складає 68 квадратних метрів. На просторій кухні, площею 18 квадратних метрів, є вихід на балкон. Готувати на такій великій та добре освітленій кухні – одне задоволення.



Площа спальні складає 13 квадратних метрів. А найбільше простору –у третій кімнаті, яка ідеально підходить для того, аби приймати там гостей. Її площа - 19,6 квадратних метрів.



Ванна і туалет розділені. Ванна має 4,7 квадратних метрів, туалет – 2.





Які переваги квартири у ЖК «Супернова»?



У квартирах житлового комплексу – автономне опалення. Тут будуть встановлені двоконтурні газові котли та радіатори. Кожен власник квартири може регулювати подачу теплоносія та температуру повітря у квартирі. У кухні, ванні та в туалеті – підлога «з підігрівом».



У квартирах встановлюють енергоощадні металопластикові вікна, які добре утримують температуру всередині приміщення. Також встановлені металеві протизломні двері.



Які переваги ЖК «Супернова»?



ЖК «Супернова» розташований у районі вулиць Львівської та Потебні. Неподалік знаходиться великий ботанічний сад та річка Стир. Тут спокійно, немає звичного шуму міста. Втім, швидко доїхати до Луцька – не проблема, оскільки від житлового комплексу до центру міста – близько двох кілометрів.



Уся територія біля будинку викладена бруківкою, добре освітлена. Для кожного жителя квартири біля будинку передбачене власне паркомісце.





На території ЖК невдовзі встановлять просторий сучасний дитячий майданчик, який стане беззаперечною перевагою для сімей із дітьми. Інфраструктура задовольнить вимоги і найвибагливішого поціновувача комфорту, бо на території чи поблизу неї будуть мінісупермаркет, аптека, пральня, салон краси, кафе, спортзал. Коли це помножити ще й на зручне транспортне сполучення, то виходить, що про таке житло посеред міста Ви могли тільки мріяти.



Як оглянути квартиру?



Щоб оглянути житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:



096 030 20 10

095 030 20 10



або за адресою:



вул. Цегельна, 28, м. Луцьк



вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвертому та п’ятому будинках житлового комплексу «Супернова» від Будівельної компанії «Інвестор» продають двокімнатні квартири, площею 68 квадратних метрів.Вартість одного квадратного метру становить 13 000 гривень. Втім, це мінімальна ціна, оскільки також на вартість за квадратний метр впливає і поверх, на якому розміщена квартира, - інформує Перший Яке планування квартири?Загальна площа двокімнатної квартири у ЖК «Супернова» складає 68 квадратних метрів. На просторій кухні, площею 18 квадратних метрів, є вихід на балкон. Готувати на такій великій та добре освітленій кухні – одне задоволення.Площа спальні складає 13 квадратних метрів. А найбільше простору –у третій кімнаті, яка ідеально підходить для того, аби приймати там гостей. Її площа - 19,6 квадратних метрів.Ванна і туалет розділені. Ванна має 4,7 квадратних метрів, туалет – 2.У квартирах житлового комплексу – автономне опалення. Тут будуть встановлені двоконтурні газові котли та радіатори. Кожен власник квартири може регулювати подачу теплоносія та температуру повітря у квартирі. У кухні, ванні та в туалеті – підлога «з підігрівом».У квартирах встановлюють енергоощадні металопластикові вікна, які добре утримують температуру всередині приміщення. Також встановлені металеві протизломні двері.ЖК «Супернова» розташований у районі вулиць Львівської та Потебні. Неподалік знаходиться великий ботанічний сад та річка Стир. Тут спокійно, немає звичного шуму міста. Втім, швидко доїхати до Луцька – не проблема, оскільки від житлового комплексу до центру міста – близько двох кілометрів.Уся територія біля будинку викладена бруківкою, добре освітлена. Для кожного жителя квартири біля будинку передбачене власне паркомісце.На території ЖК невдовзі встановлять просторий сучасний дитячий майданчик, який стане беззаперечною перевагою для сімей із дітьми. Інфраструктура задовольнить вимоги і найвибагливішого поціновувача комфорту, бо на території чи поблизу неї будуть мінісупермаркет, аптека, пральня, салон краси, кафе, спортзал. Коли це помножити ще й на зручне транспортне сполучення, то виходить, що про таке житло посеред міста Ви могли тільки мріяти.Щоб оглянути житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:096 030 20 10095 030 20 10або за адресою:вул. Цегельна, 28, м. Луцьквул. Коперника, 13 в, м. ЛуцькFacebook: facebook.com/investorlutsk/Instagram: bud.investor

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію