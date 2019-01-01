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14-річну школярку жорстоко побили однолітки-дівчата

14-річну школярку жорстоко побили однолітки-дівчата
На Львівщині, у місті Золочів, 14-річну школярку, побили її однолітки.

Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

У Золочівський відділ поліції з письмовою заявою звернулася 14-річна місцева школярка. Дівчинка повідомила, що близько 15.00 на міському стадіоні її побили знайомі дівчата.

Зі слів потерпілої, вони повалили її на землю та нанесли кілька ударів по обличчю, а також тягнули за волосся. В цей час поруч стояли троє хлопців, які спостерігали за ними, але не втручалися.

"У школярки медики діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої",- повідомили у Нацполіції.

Поліцейські встановили особи усіх учасників події. Ними виявилися місцеві дівчата віком 14-15 років, учениці різних шкіл Золочева.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження - ред.) Кримінального кодексу України. Вчинене карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами до двохсот годин, або виправними роботами до одного року.

Наразі правоохоронці опитують дітей в присутності їхніх батьків та проводять досудове розслідування.

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Теги: однолітки, побиття
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