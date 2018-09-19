Луцький НТУ виграв суд у «Житлобуду №1»

Луцький національний технічний університет продовжує судитися з фірмою, яка за фальшивою угодою стягнула гроші з ВНЗ за реконструкцію "Меридіану".Про позитивний вирок суду на користь ЛНТУ розповів ректор університетуНагадаємо, що у 2008 році фірма взялася реконструювати колишнє кафе "Меридіан" (вул. Даньшина, 10) під учбово-лабораторний корпус. У 2011 році фірма і дві посадові особи університету від імені вишу уклали додаткову угоду щодо цього об'єкту, в якій йшлося про виплату 1,25 мільйона гривень за роботи на "Меридіані". Однак ці кошти не надійшли на рахунки підприємства. Опісля розпочалися судові суперечки, які тривають і понині."Житлобуд №1" в позовах посилається на акти виконаних робіт, які підписані представниками вишу. Натомість в Луцькому НТУ пояснюють, що ні угода, ні решта паперів - недійсні. Виявилося, що їх підписала нині звільненні посадова особа, а саме, проректор з адміністративно-господарської частини, який не мав на це жодних повноважень. До того ж документи завірили печаткою, яка не діяла на дату їх складання.Попри це суд став на сторону будівельника і з рахунків університету зняли кошти, передбачені у додатковій угоді.На цьому "Житлобуд №1" не зупинився, а вирішив подати до суду на ЛНТУ ще раз - на стягнення 1 мільйона гривень пені."Вони подали ще один позов на інфляційні відшкодування на ще 1 мільйон. Тоді я почав шукати аргументи, щоб унеможливити подальші стягнення з університету. Паралельно було відкрите кримінальне провадження стосовно підробки або нікчемності додаткової угоди. На нашу думку, зараз це буде доведено, бо найближчі 1,5 роки, коли я почав по-серйозному боротися за справедливість і відвернення цих процесів від університету, ми домоглися відкриття справи про підробку цієї додаткової угоди. Наразі ця кримінальна справа поновлена, бо вона була закрита, оскільки раніше поліція не змогла чи не захотіла це дослідити. Я надіюся, що зараз ця справа буде доведена до кінця об'єктивно і чесно", - зазначив Петро Савчук.Ректор повідомив, що днями університет виграв справу щодо стягнення пені та зберіг мільйон гривень на своїх рахунках. Окрім того, місцевий суд поновив кримінальну справу щодо підробки документів, а саме - додаткової угоди, на яку "Житлобуд №1" посилався у своїх позовах."Я впевнений, що ми довели свою правоту, але аби призупинити ці рейдерські спроби в подальшому зазіхати на університет через фіктивні складові, треба цю кримінальну справу довести до суду. Якщо підбити підсумки про усі кошти, які пішли на цю фірму в перерахунку на сьогоднішні кошти, то по об'єкту "Меридіан", це 10 мільйонів гривень. Повірте, за такі кошти цей об'єкт мав би бути зданий під ключ. Але вони пішли злочинним шляхом і на первинному етапі він був дня них вдалим”, - розповів Петро Савчук.