У Луцьку муніципали «прославили» чоловіка, який крав бруківку

У Луцьку на вулиці Ковельська, 66 чоловік крав комунальну бруківку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook."Інспекторами відділу "Група швидкого реагування" під час патрулювання міста помітили, що на вулиці Ковельська, 66 чоловік у свій автомобіль "ховав" комунальну бруківку", - йдеться у повідомлені.Муніципали з порушником провели профілактичну бесіду, після чого бруківку повернули."Хіба 30 плиточок вартують ганьби на все місто?!", - резюмують у повідомлені.