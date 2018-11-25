У Луцьку муніципали «прославили» чоловіка, який крав бруківку
Сьогодні, 10:55
У Луцьку на вулиці Ковельська, 66 чоловік крав комунальну бруківку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
"Інспекторами відділу "Група швидкого реагування" під час патрулювання міста помітили, що на вулиці Ковельська, 66 чоловік у свій автомобіль "ховав" комунальну бруківку", - йдеться у повідомлені.
Муніципали з порушником провели профілактичну бесіду, після чого бруківку повернули.
"Хіба 30 плиточок вартують ганьби на все місто?!", - резюмують у повідомлені.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
"Інспекторами відділу "Група швидкого реагування" під час патрулювання міста помітили, що на вулиці Ковельська, 66 чоловік у свій автомобіль "ховав" комунальну бруківку", - йдеться у повідомлені.
Муніципали з порушником провели профілактичну бесіду, після чого бруківку повернули.
"Хіба 30 плиточок вартують ганьби на все місто?!", - резюмують у повідомлені.
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