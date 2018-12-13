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У Києві електричка на смерть збила залізничника

У Києві електричка на смерть збила залізничника
В Києві у четвер, 7 лютого, на залізничної станції «Київ-Волинський» знайшли тіло чоловіка.

Працівники станції кажуть, що чоловіка збив поїзд, - пише Інформатор.

За попередньою інформацією, поліцейські отримали виклик про те, що чоловіка збила електричка. По прибуттю на місце дана інформація підтвердилася.

На жаль, прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть. Працівники вокзалу розповіли, що чоловік сидів на рейках. У цей момент його збив поїзд. Загиблому було 32 роки. Він був співробітником залізниці. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

Деталі події встановлюються.


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Теги: потяг, тіло, Київ
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