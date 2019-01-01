Лучанин, який ламав ліхтар у парку, міг дістати ураження струмом. ВІДЕО

Лучанин Богдан Ступаков міг отримати ураження струмом через пошкодження ліхтаря у Центральному парку імені культури і відпочинку Лесі Українки.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Зі слів керівника комунального підприємства «Луцьксвітло», у ліхтарях Центрального парку підведений струм напругою 220 вольт і, руйнуючи їх, хлопець міг пошкодити захисну обмотку.«Ліхтарі з напругою класу 0.4 - 220 вольт, підземні та ізольовані, щоб не вразити струмом мешканців. Але, якщо руйнувати ліхтарі, то можна зруйнувати й проводку в середині, пошкодити ізоляцію, тоді напруга попадає на корпус ліхтаря і та людина, яка поруч чи руйнує його може потрапити під ураження електричним струмом», – відзначив Валерій Мазін.Нагадаємо, до реконструкції центрального парку долучилися більше 10 підприємств та підприємців міста. Керівник комунального підприємства «Парки та сквери Луцька»розповідає що торік вдалося зробити.«На боковій алеї Центрального парку встановлено 5 інформаційних стендів з флорою та фауною Волині. Від алеї парасольок до атракціонів зробили алею з підсвіткою, від алеї парасольок до моста закоханих і до зоопарку загальна кількість 2820 метрів бруківки», – зазначив Богдан Феденчук.Цього року продовжать вкладати бруківкою алеї, каже, освітлювати пішохідні зони, облаштовувати фонтани та буде кілька цікавинок, про які ще не анонсує.