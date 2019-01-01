Лучанин, який ламав ліхтар у парку, міг дістати ураження струмом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
Лучанин Богдан Ступаков міг отримати ураження струмом через пошкодження ліхтаря у Центральному парку імені культури і відпочинку Лесі Українки.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Зі слів керівника комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерія Мазіна, у ліхтарях Центрального парку підведений струм напругою 220 вольт і, руйнуючи їх, хлопець міг пошкодити захисну обмотку.
«Ліхтарі з напругою класу 0.4 - 220 вольт, підземні та ізольовані, щоб не вразити струмом мешканців. Але, якщо руйнувати ліхтарі, то можна зруйнувати й проводку в середині, пошкодити ізоляцію, тоді напруга попадає на корпус ліхтаря і та людина, яка поруч чи руйнує його може потрапити під ураження електричним струмом», – відзначив Валерій Мазін.
Нагадаємо, до реконструкції центрального парку долучилися більше 10 підприємств та підприємців міста. Керівник комунального підприємства «Парки та сквери Луцька» Богдан Феденчук розповідає що торік вдалося зробити.
«На боковій алеї Центрального парку встановлено 5 інформаційних стендів з флорою та фауною Волині. Від алеї парасольок до атракціонів зробили алею з підсвіткою, від алеї парасольок до моста закоханих і до зоопарку загальна кількість 2820 метрів бруківки», – зазначив Богдан Феденчук.
Цього року продовжать вкладати бруківкою алеї, каже Богдан Феденчук, освітлювати пішохідні зони, облаштовувати фонтани та буде кілька цікавинок, про які ще не анонсує.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Зі слів керівника комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерія Мазіна, у ліхтарях Центрального парку підведений струм напругою 220 вольт і, руйнуючи їх, хлопець міг пошкодити захисну обмотку.
«Ліхтарі з напругою класу 0.4 - 220 вольт, підземні та ізольовані, щоб не вразити струмом мешканців. Але, якщо руйнувати ліхтарі, то можна зруйнувати й проводку в середині, пошкодити ізоляцію, тоді напруга попадає на корпус ліхтаря і та людина, яка поруч чи руйнує його може потрапити під ураження електричним струмом», – відзначив Валерій Мазін.
Нагадаємо, до реконструкції центрального парку долучилися більше 10 підприємств та підприємців міста. Керівник комунального підприємства «Парки та сквери Луцька» Богдан Феденчук розповідає що торік вдалося зробити.
«На боковій алеї Центрального парку встановлено 5 інформаційних стендів з флорою та фауною Волині. Від алеї парасольок до атракціонів зробили алею з підсвіткою, від алеї парасольок до моста закоханих і до зоопарку загальна кількість 2820 метрів бруківки», – зазначив Богдан Феденчук.
Цього року продовжать вкладати бруківкою алеї, каже Богдан Феденчук, освітлювати пішохідні зони, облаштовувати фонтани та буде кілька цікавинок, про які ще не анонсує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Йому без струму дурну голову вІдкрутять ...
І хай би йобнуло
Його могло уразити струмом, а в вас вже мозгі вражені , якщо три дні пишете одне і теж. Вже не те , що читати, дивитися на ліхтарі огидно.
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