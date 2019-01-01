У Луцьку автівка на «зебрі» збила пішохода
Сьогодні, 11:55
У Луцьку на проспекті Соборності в аварії травмувався пішохід.
Інцидент трапився приблизно 5 години ранку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Так, 34-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo, допустив наїзд на 41-річного пішохода, який переходив проїжджу частину по пішохідному переході. Його госпіталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.
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Інцидент трапився приблизно 5 години ранку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Так, 34-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo, допустив наїзд на 41-річного пішохода, який переходив проїжджу частину по пішохідному переході. Його госпіталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.
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