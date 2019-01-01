У Луцьку автівка на «зебрі» збила пішохода





Інцидент трапився приблизно 5 години ранку, - інформує ГУНП у Волинській області.



Так, 34-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo, допустив наїзд на 41-річного пішохода, який переходив проїжджу частину по пішохідному переході. Його госпіталізували.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності в аварії травмувався пішохід.Інцидент трапився приблизно 5 години ранку, - інформує ГУНП у Волинській області.Так, 34-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo, допустив наїзд на 41-річного пішохода, який переходив проїжджу частину по пішохідному переході. Його госпіталізували.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

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