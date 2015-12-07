вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині від сказу вакцинуватимуть собак і котів

У селищі на Волині від сказу вакцинуватимуть собак і котів
У Турійську проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх тварин від сказу.

Про це йдеться на сторінці "Турійські Новини Журнал".

За інформацією, Турійська районна державна лікарня ветеринарної медицини 7,8,9 лютого проводитиме подвірний обхід для щеплення собак та котів від сказу.

Наголошують, що вакцина безкоштовна, оплачується лише вартість інструменту (шприців).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: щеплення, вакцинація, сказ, тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» відкриють новий заклад з тайською кухнею*
Сьогодні, 12:12
У Луцьку троє людей постраждали в аваріях
Сьогодні, 12:10
У селищі на Волині від сказу вакцинуватимуть собак і котів
Сьогодні, 12:03
На «Ягодині» у чоловіка вилучили дві тисячі євро
Сьогодні, 11:58
У Луцьку автівка на «зебрі» збила пішохода
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
Лучан закликають вакцинувати домашніх тварин від сказу Лучан закликають вакцинувати домашніх тварин від сказу
07 грудень, 2015, 17:18
У Луцьку виділили чотири вогнища кору. ВІДЕО У Луцьку виділили чотири вогнища кору. ВІДЕО
17 січень, 22:01
У Луцьку – найнижчий рівень вакцинації проти кору в області У Луцьку – найнижчий рівень вакцинації проти кору в області
17 січень, 02:16
Волиняни неохоче вакцинуються від грипу Волиняни неохоче вакцинуються від грипу
11 січень, 07:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14-річна школярка померла від ускладнень грипу
Сьогодні, 12:56
 0
Перший раз зустріне день народження без тата: закликають привітати сина загиблого волинського Героя
Сьогодні, 12:41
 0
Чому сьогодні не можна сваритися з сусідами: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:37
 0
У «Промені» відкриють новий заклад з тайською кухнею*
Сьогодні, 12:12
 0
У Луцьку троє людей постраждали в аваріях
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8