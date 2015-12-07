У селищі на Волині від сказу вакцинуватимуть собак і котів





Про це йдеться на сторінці "Турійські Новини Журнал".



За інформацією, Турійська районна державна лікарня ветеринарної медицини 7,8,9 лютого проводитиме подвірний обхід для щеплення собак та котів від сказу.



Наголошують, що вакцина безкоштовна, оплачується лише вартість інструменту (шприців).

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