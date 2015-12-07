У селищі на Волині від сказу вакцинуватимуть собак і котів
Сьогодні, 12:03
У Турійську проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх тварин від сказу.
Про це йдеться на сторінці "Турійські Новини Журнал".
За інформацією, Турійська районна державна лікарня ветеринарної медицини 7,8,9 лютого проводитиме подвірний обхід для щеплення собак та котів від сказу.
Наголошують, що вакцина безкоштовна, оплачується лише вартість інструменту (шприців).
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Про це йдеться на сторінці "Турійські Новини Журнал".
За інформацією, Турійська районна державна лікарня ветеринарної медицини 7,8,9 лютого проводитиме подвірний обхід для щеплення собак та котів від сказу.
Наголошують, що вакцина безкоштовна, оплачується лише вартість інструменту (шприців).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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