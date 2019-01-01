У Луцьку троє людей постраждали в аваріях

У Луцьку в ДТП за добу постраждали декілька людей.Так, 7 лютого, на вулиці Карпенка-Карого автомобіль Chevrolet Nubira зіткнувся з автомобілем ЗАЗ Форза, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом Chevrolet перебував 27-річний лучанин. Виконуючи маневр повороту ліворуч, водій допустив зіткнення із легковиком ЗАЗ, під керуванням 38-річного місцевого жителя.Внаслідок автопригоди обидва водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження, але не госпіталізовувалися.Ввечері цього ж дня, на пішохідному переході по вулиці Гордіюк під колеса Subaru Outback потрапив 39-річний житель обласного центру.У результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, після надання медичної від госпіталізації відмовився.За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.