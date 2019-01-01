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У «Промені» відкриють новий заклад з тайською кухнею*

У «Промені» відкриють новий заклад з тайською кухнею*
Сьогодні будь-який мандрівник підтверджує, що тайська кухня - одна з найвідоміших у світі. Як і в багатьох інших країнах Південно-Східної Азії, кухня Таїланду сформувалася під впливом китайської, а також португальської та індійської кухонь, зберігаючи в той же час свій національний характер і специфіку.

Як і притаманно до Сходу, в тайській кухні традиційно поєднання солодкого та кислого, тому соки кислих фруктів і цукру часто зустрічаються в рецептах тайських страв.

Сприятливий клімат дозволяє збирати два і навіть три врожаї щорічно, а різноманітна зелень росте круглий рік. Мабуть, саме місцевим достатком можна пояснити такий феномен, як відсутність у тайському мові поняття «голод».

Тайці використовують у своїй кухні всі види м'яса, у великій кількості рибу, а також безліч овочів і фруктів. Основна особливість національної кухні Таїланду - широке використання спецій і гіркого стручкового перцю чилі (у Таїланді зустрічається більше десяти його різновидів).

Тайські страви звичайно гострі, але не всі. Якщо намагатися одним словом визначити головну характерну особливість страв тайської кухні, то можна було б сказати, що вона вся з вираженим смаком та ароматом.

Вже зовсім скоро у Grand Central відкриється новий заклад «Lemongrass» тайської кухні.

У «Промені» відкриють новий заклад з тайською кухнею*


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок, їжа, заклади
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