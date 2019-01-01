Чому сьогодні не можна сваритися з сусідами: прикмети і забобони





Це грецький громадський діяч і ченець, якого церковнослужителі зарахували до лику святих, - повідомляє



8 лютого вважається дуже таємничим і містичним днем. За переказами, саме цього дня померлі родичі тужать за своїми рідними, які залишилися у цьому світі.



Вважається, що якщо про них не згадувати, не ходять на кладовище, то вони прийдуть до вашої оселі.



Іменини сьогодні святкують: Федора, Марії, Аркадія, Павла.



Народні прикмети на 8 лютого



– Безвітряний і ясний день – весна буде теплою і настане швидко.



– Якщо на Федора Студита ви побачили мертвого, то потрібно обов'язково відслужити молебень в церкві, а двір і кути будинку необхідно побризкати святою водою. Таку процедуру можна зробити в будь-який інший день, навіть якщо небіжчик з'явився уві сні.



– Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви. Вважається, що ці рослини відлякують злих духів.



– Цього дня ворожать на погоду. Розсипте жменьку гороху на тарілку і слухайте: якщо він дзвінко вдарився, то скоро настануть морози. Якщо звук глухий, то можна очікувати снігопаду.



Що можна робити 8 лютого



1. Вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.



Що не можна робити 8 лютого



1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.



2. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 лютого 2019 року вшановують пам'ять святого Федора Студита.Це грецький громадський діяч і ченець, якого церковнослужителі зарахували до лику святих, - повідомляє 24 канал . Чому 8 лютого – один з найтаємничіших днів – читайте далі.8 лютого вважається дуже таємничим і містичним днем. За переказами, саме цього дня померлі родичі тужать за своїми рідними, які залишилися у цьому світі.Вважається, що якщо про них не згадувати, не ходять на кладовище, то вони прийдуть до вашої оселі.Іменини сьогодні святкують: Федора, Марії, Аркадія, Павла.– Безвітряний і ясний день – весна буде теплою і настане швидко.– Якщо на Федора Студита ви побачили мертвого, то потрібно обов'язково відслужити молебень в церкві, а двір і кути будинку необхідно побризкати святою водою. Таку процедуру можна зробити в будь-який інший день, навіть якщо небіжчик з'явився уві сні.– Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви. Вважається, що ці рослини відлякують злих духів.– Цього дня ворожать на погоду. Розсипте жменьку гороху на тарілку і слухайте: якщо він дзвінко вдарився, то скоро настануть морози. Якщо звук глухий, то можна очікувати снігопаду.1. Вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.2. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.

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