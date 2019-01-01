вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому сьогодні не можна сваритися з сусідами: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна сваритися з сусідами: прикмети і забобони
8 лютого 2019 року вшановують пам'ять святого Федора Студита.

Це грецький громадський діяч і ченець, якого церковнослужителі зарахували до лику святих, - повідомляє 24 канал. Чому 8 лютого – один з найтаємничіших днів – читайте далі.

8 лютого вважається дуже таємничим і містичним днем. За переказами, саме цього дня померлі родичі тужать за своїми рідними, які залишилися у цьому світі.

Вважається, що якщо про них не згадувати, не ходять на кладовище, то вони прийдуть до вашої оселі.

Іменини сьогодні святкують: Федора, Марії, Аркадія, Павла.

Народні прикмети на 8 лютого

– Безвітряний і ясний день – весна буде теплою і настане швидко.

– Якщо на Федора Студита ви побачили мертвого, то потрібно обов'язково відслужити молебень в церкві, а двір і кути будинку необхідно побризкати святою водою. Таку процедуру можна зробити в будь-який інший день, навіть якщо небіжчик з'явився уві сні.

– Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви. Вважається, що ці рослини відлякують злих духів.

– Цього дня ворожать на погоду. Розсипте жменьку гороху на тарілку і слухайте: якщо він дзвінко вдарився, то скоро настануть морози. Якщо звук глухий, то можна очікувати снігопаду.

Що можна робити 8 лютого

1. Вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.

Що не можна робити 8 лютого

1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

2. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Напишіть будь ласка коли можна буде посваритися з сусідами, бо вже достали...
Відповісти
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14-річна школярка померла від ускладнень грипу
Сьогодні, 12:56
Перший раз зустріне день народження без тата: закликають привітати сина загиблого волинського Героя
Сьогодні, 12:41
Чому сьогодні не можна сваритися з сусідами: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:37
У «Промені» відкриють новий заклад з тайською кухнею*
Сьогодні, 12:12
У Луцьку троє людей постраждали в аваріях
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
07 лютий, 12:20
Чому сьогодні категорично не можна сваритися з рідними: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна сваритися з рідними: прикмети і забобони
05 лютий, 11:25
Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони
04 лютий, 10:19
Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони
03 лютий, 10:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14-річна школярка померла від ускладнень грипу
Сьогодні, 12:56
 0
Перший раз зустріне день народження без тата: закликають привітати сина загиблого волинського Героя
Сьогодні, 12:41
 0
Чому сьогодні не можна сваритися з сусідами: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:37
 0
У «Промені» відкриють новий заклад з тайською кухнею*
Сьогодні, 12:12
 0
У Луцьку троє людей постраждали в аваріях
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8