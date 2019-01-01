Чому сьогодні не можна сваритися з сусідами: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:37
8 лютого 2019 року вшановують пам'ять святого Федора Студита.
Це грецький громадський діяч і ченець, якого церковнослужителі зарахували до лику святих, - повідомляє 24 канал. Чому 8 лютого – один з найтаємничіших днів – читайте далі.
8 лютого вважається дуже таємничим і містичним днем. За переказами, саме цього дня померлі родичі тужать за своїми рідними, які залишилися у цьому світі.
Вважається, що якщо про них не згадувати, не ходять на кладовище, то вони прийдуть до вашої оселі.
Іменини сьогодні святкують: Федора, Марії, Аркадія, Павла.
Народні прикмети на 8 лютого
– Безвітряний і ясний день – весна буде теплою і настане швидко.
– Якщо на Федора Студита ви побачили мертвого, то потрібно обов'язково відслужити молебень в церкві, а двір і кути будинку необхідно побризкати святою водою. Таку процедуру можна зробити в будь-який інший день, навіть якщо небіжчик з'явився уві сні.
– Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви. Вважається, що ці рослини відлякують злих духів.
– Цього дня ворожать на погоду. Розсипте жменьку гороху на тарілку і слухайте: якщо він дзвінко вдарився, то скоро настануть морози. Якщо звук глухий, то можна очікувати снігопаду.
Що можна робити 8 лютого
1. Вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.
Що не можна робити 8 лютого
1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.
2. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.
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Це грецький громадський діяч і ченець, якого церковнослужителі зарахували до лику святих, - повідомляє 24 канал. Чому 8 лютого – один з найтаємничіших днів – читайте далі.
8 лютого вважається дуже таємничим і містичним днем. За переказами, саме цього дня померлі родичі тужать за своїми рідними, які залишилися у цьому світі.
Вважається, що якщо про них не згадувати, не ходять на кладовище, то вони прийдуть до вашої оселі.
Іменини сьогодні святкують: Федора, Марії, Аркадія, Павла.
Народні прикмети на 8 лютого
– Безвітряний і ясний день – весна буде теплою і настане швидко.
– Якщо на Федора Студита ви побачили мертвого, то потрібно обов'язково відслужити молебень в церкві, а двір і кути будинку необхідно побризкати святою водою. Таку процедуру можна зробити в будь-який інший день, навіть якщо небіжчик з'явився уві сні.
– Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви. Вважається, що ці рослини відлякують злих духів.
– Цього дня ворожать на погоду. Розсипте жменьку гороху на тарілку і слухайте: якщо він дзвінко вдарився, то скоро настануть морози. Якщо звук глухий, то можна очікувати снігопаду.
Що можна робити 8 лютого
1. Вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.
Що не можна робити 8 лютого
1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.
2. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Напишіть будь ласка коли можна буде посваритися з сусідами, бо вже достали...
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