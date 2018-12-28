Перший раз зустріне день народження без тата: закликають привітати сина загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Перший маленький ювілей, своє п’ятиріччя, невдовзі зустріне. Хлопчина є синомстаршого солдата 3-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Чоловік був уродженцем міста Володимира-Волинського, де у свій час навчався та закінчив місцеве ВПУ, з будівельної спеціальності. Під час військової служби брав участь у миротворчій операції в Іраку та активну участь в Революції Гідності. Після початку війни в Україні Василь Юрійович вирушив на фронт у складі добровольчого батальйону служби патрульної поліції особливого призначення "Січ". У 2017 році підписав контракт зі Збройними Силами України та служив у 14 ОМБр. Чоловік загинув 18 серпня 2018 року у районі міста Золоте Попаснянського р-ну внаслідок кульового поранення, завданого снайпером у бою з ДРГ . Героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю, старшому солдату Крищуку Василю Юрійовичу присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» та нагородили відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський».Нині менший із синочків волинського Героя ходить до середньої групи у дитячому садочку «Сонечко». Тут же, у навчальному закладі, Тарасик відвідує басейн, тому заняття з плавання вже зараз хлопчику дуже подобаються. А от удома на хлопчину чекає його старший брат Вадим і, що й говорити, хлопці знають, чим зайнятися довгими вечорами. Чого тільки варте збирання конструктора Лего – за цією грою діти можуть сидіти годинами і, як каже матуся Лілія, «їх тоді в хаті не чути».Ще колись татко нашого іменинника започаткував традицію вечірніх прогулянок у місцевому парку «Слов’янський». Тож тепер мама залюбки продовжує цю прекрасну традицію і обидва братики з радістю проводять час на природі.Обидва синочки ростуть дуже самостійними та вже є справжніми помічниками для любої неньки. Вони з радістю допомагають по дому, разом ходять до магазину, аби трохи розвантажити маму. Тарасик любить також їздити у село в гості до дідуся та бабусі.Лілія говорить, що Василь багато вклав у своїх синів, а їй лишилося це підтримувати та доповнювати.Це буде перший день народження, який Тарас зустріне без тата. Важко уявити, що відчуває його маленьке серденько...Крищук Тарас. Невдовзі 5 років (09.02.2014). м. Володимир-Волинський. Ріст: 110; Розмір взуття: 27.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.