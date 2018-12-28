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Перший раз зустріне день народження без тата: закликають привітати сина загиблого волинського Героя

Перший раз зустріне день народження без тата: закликають привітати сина загиблого волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Перший маленький ювілей, своє п’ятиріччя, невдовзі зустріне Тарас Крищук. Хлопчина є сином Крищука Василя Юрійовича старшого солдата 3-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Чоловік був уродженцем міста Володимира-Волинського, де у свій час навчався та закінчив місцеве ВПУ, з будівельної спеціальності. Під час військової служби брав участь у миротворчій операції в Іраку та активну участь в Революції Гідності. Після початку війни в Україні Василь Юрійович вирушив на фронт у складі добровольчого батальйону служби патрульної поліції особливого призначення "Січ". У 2017 році підписав контракт зі Збройними Силами України та служив у 14 ОМБр. Чоловік загинув 18 серпня 2018 року у районі міста Золоте Попаснянського р-ну внаслідок кульового поранення, завданого снайпером у бою з ДРГ . Героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю, старшому солдату Крищуку Василю Юрійовичу присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» та нагородили відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський».

Нині менший із синочків волинського Героя ходить до середньої групи у дитячому садочку «Сонечко». Тут же, у навчальному закладі, Тарасик відвідує басейн, тому заняття з плавання вже зараз хлопчику дуже подобаються. А от удома на хлопчину чекає його старший брат Вадим і, що й говорити, хлопці знають, чим зайнятися довгими вечорами. Чого тільки варте збирання конструктора Лего – за цією грою діти можуть сидіти годинами і, як каже матуся Лілія, «їх тоді в хаті не чути».

Ще колись татко нашого іменинника започаткував традицію вечірніх прогулянок у місцевому парку «Слов’янський». Тож тепер мама залюбки продовжує цю прекрасну традицію і обидва братики з радістю проводять час на природі.

Обидва синочки ростуть дуже самостійними та вже є справжніми помічниками для любої неньки. Вони з радістю допомагають по дому, разом ходять до магазину, аби трохи розвантажити маму. Тарасик любить також їздити у село в гості до дідуся та бабусі.Лілія говорить, що Василь багато вклав у своїх синів, а їй лишилося це підтримувати та доповнювати.

Це буде перший день народження, який Тарас зустріне без тата. Важко уявити, що відчуває його маленьке серденько...

Інформація для благодійників: Крищук Тарас. Невдовзі 5 років (09.02.2014). м. Володимир-Волинський. Ріст: 110; Розмір взуття: 27.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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