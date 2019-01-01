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14-річна школярка померла від ускладнень грипу

14-річна школярка померла від ускладнень грипу
В Україні триває епідемія грипу, через що у багатьох містах навчальні заклади закриті на карантин.

Окрім ускладнень захворювання може мати і летальні наслідки. Так, в Івано-Франківську від грипу померла 14-річна дівчинка, - пише 24 канал.

Про це повідомила обласний спеціаліст з педіатрії Лариса Підвербецька на брифінгу щодо стану захворюваності на грип та ГРВІ в області.

Дитина поступила в Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню з ускладненим грипом ще 3 лютого. Наступного дня дівчинка померла.

Через смерть дитини наразі ведеться службове розслідування.

На Прикарпатті з початку року на грип та ГРВІ захворіли 12 тисяч осіб. Серед них понад 8 тисяч дітей до 17 років. Наразі через захворювання госпіталізовано понад 200 осіб, четверо з них перебувають у реанімації.

Медики радять хворим не займатися самолікуванням, а радитися з терапевтом, сімейним лікарем та вакцинуватися.

"Протипоказань вакцини не мають. Можна вакцинуватися вагітним жінкам та онкохворим. А також дітям від 3 місяців, – пояснила Підвербецька.

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Теги: грип, смерть
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