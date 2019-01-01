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Під час пільгового періоду на Волині розмитнили майже 23 тисячі машин

Під час пільгового періоду на Волині розмитнили майже 23 тисячі машин
У зоні діяльності Волинської митниці ДФС випустили у вільний обіг 22 тисячі 835 легкових автомобілів.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Так, з 25 листопада минулого року до 8 лютого поточного року у зоні діяльності Волинської митниці ДФС випустили у вільний обіг 22 тисячі 835 легкових автомобілів.

Під час їх митного оформлення громадяни України сплатили до Державного бюджету загалом понад 1,4 млрд гривень, в тому числі добровільних внесків до Пенсійного Фонду за порушення термінів транзиту або умов тимчасового ввезення цих транспортних засобів.

Під час нарахування обов’язкової до сплати суми митних платежів кожному застосували коефіцієнт 0,5 щодо акцизного податку.

Загальна сума зекономлених громадянами коштів становить 742 221 954,82 грн.

Термін дії пільги завершується о 24.00 22 лютого 2019 року.

Під час пільгового періоду на Волині розмитнили майже 23 тисячі машин



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Теги: розмитення, бляхи
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